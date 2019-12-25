Названы лучшие двигатели 2020 года

Американское информационное агентство WardsAuto назвало десятку лучших двигателей на массовых автомобилях на рынке США.

Вот она в актуальной для России части:

- BMW B58M30O1 на BMW Z4 (3,0 л., 6 цилиндров в ряд, турбонаддув, 382 л.с., 500 Нм);

- мягкий гибрид Daimler M256 + электромотор на Mercedes-Benz GLE450 4Matic (3,0 л., 6 цилиндров в ряд, турбонаддув, 362 л.с., 500 Нм + 21 л.с., 249 Нм);

- Chrysler Pentastar на Jeep Grand Cherokee (3,6 л., V6, 286 л.с., 347 Нм);

- Nissan KR20 на Infiniti QX50 (2,0 л., турбонаддув, 249 л.с., 380 Нм).

Также в списке лучших 1,6-литровый двигатель Gamma от Hyundai с турбокомпрессором типа "twin-scroll" с интеркулером (180 л.с., ), США им комплектовалась Sonata. Без турбонаддува его собирают в России и устанавливают на выпускаемые у нас Creta и Solaris.

В полном списке 4 бензиновых турбомотора, 3 гибридные установки (в том числе 2 мягких гибрида), 1 атмосферный бензиновый двигатель, 1 турбодизель и 1 электрическая силовая установка.

Лучшие двигатели на массовых автомобилях жюри из сотрудников агентства выбирало по критериям силовых характеристик, шумности и вибронагруженности, применения современных технологий и опытной топливной экономичности. На первом этапе определили перечень из 26 претендентов, на следующем, в октябре-ноябре поездили на всех лично по Детройту и окрестностям.

16 января 2020 года WardsAuto устроит торжественный обед с награждением победителей.

Конкурс на десятку лучших двигателей на массовых автомобилях агентство проводит в конце каждого года начиная с 1995-го.