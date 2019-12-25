Нелегальные турагенты заплатят штраф от 20 до 30 тысяч рублей

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил "РГ", что подготовлены поправки в КоАП, предусматривающие штрафы для турагентств за неофициальную работу. Неофициально - то есть без внесения в специальный реестр.

Сегодня правительство рассмотрело законопроект, призванный навести порядок на рынке туристических услуг.

Как уточнил "РГ" Владимир Груздев, подготовлен пакет законопроектов. Первый документ вносит поправки в закон об основах туристической деятельности, второй вносит правки в КоАП, устанавливая санкции для турагентов за нарушение новых правил.

"Турагенты не формируют самостоятельно туров, а являются по сути лишь посредниками, продающими товар, - поясняет Владимир Груздев. - Нередко агенты действуют под вывесками крупных туристических компаний, и клиенты даже не подозревают, что заключают договор не напрямую с туроператором, а с посредником. Из-за этого в критических ситуациях возникают проблемы".

По его словам, если деятельность туроператоров застрахована, и он несет ответственность перед туристами, то у турагента такой ответственности нет.

"В случае нарушения центром бронирования деятельности без осуществления оплаты заявок туроператору, нарушаются права туристов на получение ими оплаченных услуг, - говорит председатель правления АЮР. - Ведь до туроператора деньги не дошли, а значит обязанности предоставить людям услугу у него не возникло. За полтора года от прекращения деятельности ряда центров бронирования пострадали тысячи туристов. Законом не установлены специальные механизмы, направленные на возмещение ущерба туристам в случае прекращения деятельности турагента".

Как рассказывает Владимир Груздев, в настоящее время точное число туристических компаний, выступающих посредниками в продаже туристических продуктов, неизвестно. По предварительным оценкам их количество составляет 20 - 30 тысяч компаний.

"Кроме того, часто продажей туристического продукта занимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие прямого договора с туроператорами, - продолжает Владимир Груздев. -

Предлагаемые меры направлены на повышение защиты потребителей. Проектом предлагается введение единого федерального реестра турагентов. Уже действует реестр туроператоров, реестр турагентов будет действовать в качестве его подсистемы. Вносить сведения в реестр будут туроператоры после заключения договоров с агентами. Наличие в реестре записи о турагенте будет является подтверждением, что между турагентом и туроператором заключен договор о реализации туристического продукта".

По его словам, турист сможет получить достоверную информацию, имеет ли право данный агент продавать тур от конкретной компании.

"Если же какое-то юридическое лицо будет заниматься турагентской деятельности нелегально, то есть не будучи внесенным в реестр, ему будет грозить штраф от 20 до 30 тысяч рублей", - уточняет Владимир Груздев.