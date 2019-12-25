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24.12.2019 20:55
Рубрика: В мире

Операция "Эполет" алмазов не принесла

Немецкие следователи не могут выйти на след преступников, совершивших "кражу века" в музее Дрездена
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8049)
Прошел ровно месяц со дня дерзкого ограбления ювелирного музея "Зеленый свод" в Дрездене, откуда злоумышленники вынесли старинную коллекцию алмазов и бриллиантов почти на миллиард евро. Несмотря на поток свидетельств, обрушившихся на следователей, у них по-прежнему нет значимых улик, которые помогли бы раскрыть кражу века, как уже окрестили СМИ это громкое преступление.
Дрезденский музей сокровищ "Зеленый свод" спустя месяц после ограбления остается закрытым для посетителей. Фото: REUTERS Дрезденский музей сокровищ "Зеленый свод" спустя месяц после ограбления остается закрытым для посетителей. Фото: REUTERS
Дрезденский музей сокровищ "Зеленый свод" спустя месяц после ограбления остается закрытым для посетителей. Фото: REUTERS

Портал Spiegel online отмечает со ссылкой на источники, близкие к следствию, что на поиски как грабителей, так и похищенных ими сокровищ "могут уйти месяцы, если не годы". На это брошены силы сорока самых опытных криминалистов в сфере искусства. Они вошли в специальную комиссию под кодовым названием "Эполет". В ее распоряжении набралось уже около 1100 улик и показаний от неравнодушных граждан, которые связываются со следователями даже из-за границы. Так, некий "выходец из Азии", посещавший музей как раз незадолго до ограбления, воспринял эту историю настолько близко к сердцу, что решил отправить полиции свое удостоверение личности, дабы исключить на свой счет подозрения. Горячая телефонная линия, специально организованная оперативниками, не умолкает: за любую по-настоящему ценную информацию объявлено вознаграждение в 500 тысяч евро.
Опубликовано видео дерзкой кражи сокровищ из музея в Дрездене

Известно, что злоумышленников было четверо. Судя по всему, они входили в одну банду: двое управляли машиной, которую потом сожгли, а двое занимались непосредственно похищением. Ранним утром, когда город еще спал, преступники подожгли трансформаторую подстанцию, чтобы отключить сигнализацию в художественной галерее, затем спилили железную решетку на окнах первого этажа, где хранились ювелирные сокровища эпохи барокко, и топором разбили витрину.

Им удалось вынести двенадцать ценнейших экспонатов, в том числе дрезденский белый алмаз и рубиновый комплект из коллекции курфюрста Августа Сильного, правившего Саксонией на рубеже XVII-XVIII веков. "Ограбление оказалось делом считаных минут", - констатировал представитель полиции. Там пока не уверены, имеет ли это преступление связь с кражей 100-килограммовой золотой монеты - самой большой в мире - из берлинского музея Боде в 2017 году. Ее тоже не нашли, однако на скамье подсудимых в итоге оказались четверо представителей так называемого ливанского клана, действующего в немецкой столице.

Тем временем любитель искусства, пожелавший остаться анонимным, связался со спецкомиссией по расследованию через частного детектива на севере Германии и предложил 1,3 миллиона евро из личных сбережений преступникам в обмен на возвращение бриллиантов. Однако, по мнению экспертов, те вряд ли станут рисковать, а предпочтут сбыть краденые и, возможно, уже переплавленные украшения на черном рынке.

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