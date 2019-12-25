Портал Spiegel online отмечает со ссылкой на источники, близкие к следствию, что на поиски как грабителей, так и похищенных ими сокровищ "могут уйти месяцы, если не годы". На это брошены силы сорока самых опытных криминалистов в сфере искусства. Они вошли в специальную комиссию под кодовым названием "Эполет". В ее распоряжении набралось уже около 1100 улик и показаний от неравнодушных граждан, которые связываются со следователями даже из-за границы. Так, некий "выходец из Азии", посещавший музей как раз незадолго до ограбления, воспринял эту историю настолько близко к сердцу, что решил отправить полиции свое удостоверение личности, дабы исключить на свой счет подозрения. Горячая телефонная линия, специально организованная оперативниками, не умолкает: за любую по-настоящему ценную информацию объявлено вознаграждение в 500 тысяч евро.

Известно, что злоумышленников было четверо. Судя по всему, они входили в одну банду: двое управляли машиной, которую потом сожгли, а двое занимались непосредственно похищением. Ранним утром, когда город еще спал, преступники подожгли трансформаторую подстанцию, чтобы отключить сигнализацию в художественной галерее, затем спилили железную решетку на окнах первого этажа, где хранились ювелирные сокровища эпохи барокко, и топором разбили витрину.

Им удалось вынести двенадцать ценнейших экспонатов, в том числе дрезденский белый алмаз и рубиновый комплект из коллекции курфюрста Августа Сильного, правившего Саксонией на рубеже XVII-XVIII веков. "Ограбление оказалось делом считаных минут", - констатировал представитель полиции. Там пока не уверены, имеет ли это преступление связь с кражей 100-килограммовой золотой монеты - самой большой в мире - из берлинского музея Боде в 2017 году. Ее тоже не нашли, однако на скамье подсудимых в итоге оказались четверо представителей так называемого ливанского клана, действующего в немецкой столице.

Тем временем любитель искусства, пожелавший остаться анонимным, связался со спецкомиссией по расследованию через частного детектива на севере Германии и предложил 1,3 миллиона евро из личных сбережений преступникам в обмен на возвращение бриллиантов. Однако, по мнению экспертов, те вряд ли станут рисковать, а предпочтут сбыть краденые и, возможно, уже переплавленные украшения на черном рынке.