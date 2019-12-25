От кого волонтерам приходится спасать символ грядущего года

В преддверии новогодних праздников в России в два раза увеличился спрос на декоративных крыс.

Горожане активно покупают живых грызунов в качестве символа наступающего 2020 года. Лидером по росту спроса оказался Краснодар, где интерес к хвостатым домашним питомцам увеличился в 7 раз за год.

Сообщество помощи крысам с тяжелой судьбой (да, есть такое) обращается к россиянам с просьбой не дарить друзьям и близким "живые" подарки.

"Декорашки" на воле не выживают

- Новогодних праздников мы ждем с тяжелым сердцем, - рассказала "РГ" волонтер сообщества, дизайнер из Москвы Любовь Дмитриева. - Наш опыт показывает, что уже спустя несколько дней подаренных животных начнут выбрасывать на улицу. Ведь далеко не все готовы к появлению в доме новых питомцев, а зверьки будут требовать постоянного ухода и внимания. Поэтому лучше дарить игрушки и сувениры с символикой Нового года. А декоративную крысу стоит покупать только в том случае, если вы серьезно настроены ухаживать за ней и любить.

Раз в 12 лет крысу не гонят, но, наоборот, всячески привечают - как символ года. Фото: REUTERS

По словам волонтеров, домашних крыс на улицу выбрасывают так же часто, как кошек и собак. Только шансов выжить "на воле" у них практически нет. Более десяти лет назад Клуб любителей декоративных крыс начал помогать грызунам, попавшим в беду - брошенным, отказникам и инвалидам. Крысоводы скидывались на лечение и реабилитацию грызунов, рассказывали их истории на интернет-форумах и в социальных сетях и пристраивали бедолаг в добрые руки. Приходилось спасать и "кормовых" животных, которых отказался есть питон, и зверьков, выкинутых после рекламных съемок.

- Нередко найденным и спасенным животным требуется дорогостоящее лечение, - говорит Любовь Дмитриева. - Их хозяева считают, что проще выкинуть больную крысу и купить в зоомагазине новую за 200 рублей.

Два года назад в городе Видном волонтеры обнаружили сразу 78 декоративных крыс - прямо в овраге. И для каждой из них удалось найти новый дом.

Крысиный ад в нехорошей квартире

- Но самая страшная история случилась в августе этого года - в городе Пушкино, - вспоминают крысозащитники. - Мы узнали, что местная жительница с психическим заболеванием развела в своей квартире множество крыс. Соседи пожаловались на вонь и антисанитарию, и власти города решили травить грызунов. По соцсетям был брошен клич, в Пушкино начали выезжать "спасатели". То, что мы увидели, навсегда останется в нашей памяти. Крысы в квартире были абсолютно везде, голодные, одичавшие. Они лезли по ботинкам, кусали за ноги, прыгали на головы со шкафов. Встречались крысы без глаз, лап, хвостов, ушей и даже со вскрытыми брюшинами. Они дрались на смерть, лишь бы поесть. Как позже выяснилось из анализов, они ели газеты, штукатурку, мебельное покрытие, дерево и... друг друга.

Фото: EPA

Волонтерам удалось договориться с чиновниками. Им дали время на спасение грызунов. Животных вылавливали, стерилизовали и отправляли в разные города и страны. На просьбу о помощи откликнулись неравнодушные люди из разных уголков страны. Пушкинские крысы доехали до Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Владивостока и многих других городов. Найденышей забирали к себе и жители других стран - Беларуси, Украины, Литвы.

- Нам удалось спасти из этого ада 794 декоративные крысы, - рассказывает Любовь Дмитриева. - История нехорошей квартиры в Пушкино сплотила нас, мы встретили много отзывчивых людей, которые помогли несчастным животным выжить и обрести любящий дом. Новые хозяева грызунов теперь регулярно присылают в Сообщество помощи крысам фотографии своих питомцев. В социальных сетях их можно найти под хештегами #Пушкинские и #ПриветИзДома.

А само сообщество теперь объединяет около 3 тысяч россиян из разных городов. Среди них есть спасатели-крысоловы, крысокурьеры, информаторы, хозяева "передержек" для грызунов, готовые в любое время откликнуться на сигнал "SOS!".

- Декоративные крысы очень социальные животные, они умные, быстро учат свои имена, их можно дрессировать, предлагая вкусняшку, - рассказывают крысоводы. - Если их приручали, то они любят человека, ласковые, просятся на руки. Лучше держать двух однополых животных, так как крысы не переносят одиночества и им нужна компания. А вот разнополых особей сводить вместе не стоит.

Совет

Дайте им шанс!

В Сообществе помощи крысам с тяжелой судьбой рекомендуют: если вам подарили зверька, а вы не знаете, что с ней делать, не выбрасывайте ее. Если вы нашли выброшенного грызуна, обратитесь в Клуб любителей крыс, который находится в вашем городе. Контакты можно легко найти в интернете.

Кстати

Во имя науки

Мышка, "вяжущая" спираль ДНК, появилась на свет в 2013 году. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Роль мышек в деле раскрытия учеными тайн природы переоценить трудно.

Миллионы научных опытов, в которых участвовали маленькие благородные животные, помогли человечеству избавиться от массы опаснейших болезней.

Этот памятник в новосибирском Академгородке - знак глубочайшей благодарности мышам за их вклад в биологию, генетику, медицину, физиологию и многие другие отрасли фундаментальных знаний.