В четверг в Чехии стартует 44-й молодежный (до 20 лет) чемпионат мира по хоккею. Сборная России, которая считается одним из главных фаворитов форума, откроет турнир матчем с хозяевами льда в Остраве.

От Василия Подколзина (в середине) на предстоящем МЧМ ждут бомбардирских подвигов. Фото: РИА Новости

Напомним, в молодежном первенстве планеты примут участие десять команд, поделенные на две группы. Из каждой пятерки в плей-офф выйдут по четыре сборных. Финал состоится 5 января.

На первом этапе помимо чехов соперниками команды Валерия Брагина станут Канада (28 декабря), США (29 декабря) и Германия (31 декабря).

Ранее тренерский штаб нашей команды назвал итоговую заявку команды на турнир. В нее не попали пять человек: Никита Зоркин, Михаил Гордеев, Сергей Телегин, Захар Шабловский и Лев Комиссаров.

Из тех, кто вошел в окончательный список, особые надежды возлагаются на форварда питерского СКА Василия Подколзина. На МЧМ-2019 он был одним из самых молодых в составе, а сейчас должен стать лидером команды. Перед турниром хоккеист рассказал "РГ" о встрече с Брагиным, дебюте в СКА и голах, которых пока не хватает.

Говорят, что у вас подобралась очень сильная сборная в этот раз. Согласен?

Василий Подколзин: Все сборные сильные. В том году тоже хорошая команда собралась. Хотя соглашусь: подбор игроков очень серьезный.

В прошлом году Брагин вызвал тебя в сборную, хотя тебе было всего 17 лет. Притом что Валерий Николаевич не очень доверяет молодым. Сильно тогда удивился?

Василий Подколзин: Конечно. Я был на турнире со своей командой U18 в Канаде. И после одной из игр мне сказали, что надо готовиться к чемпионату мира. Я в шоке был. Ведь строил уже планы на новый год.

Первое знакомство с Брагиным помнишь?

Василий Подколзин: Он мне позвонил, когда я как раз в Канаде выступал на Кубке мирового вызова. Позвонил, мол, работай, готовься. Я еще подумал: вау, сам Брагин позвонил. Неожиданно было. А потом, когда я прилетел в "молодежку", он уже лично познакомился, спросил, как я себя чувствую. Очень хорошо запомнил этот момент.

Можешь рассказать о нем что-то такое, что его лучше всего характеризует как человека?

Василий Подколзин: Он великий тренер. У него к каждому игроку свой подход. Разговаривает с каждым. И именно это делает его великим.

Широкая общественность впервые о тебе узнала, когда первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг публично сравнил тебя со звездой НХЛ Коннором Макдэвидом. Как ты на это отреагировал?

Василий Подколзин: Приятно, конечно, когда люди о тебе так говорят. Но еще это значит, что нужно еще больше работать, доказывать, что это не пустые слова.

Ты же в Москве родился. Как оказался в Питере?

Василий Подколзин: И сейчас родители живут в Москве. Я играл в команде "Белые медведи". В 2014 году переехали в Подольск к "Витязю". А затем поступило предложение из Питера.

А хоккеем как заниматься начал?

Василий Подколзин: Просто привели меня в хоккейную секцию в Марьино.

Почему именно хоккей?

Василий Подколзин: У меня дядя играл в хоккей. И отец всегда этот вид спорта любил. Просто у него не было возможности полноценно им заниматься. Он и сейчас в любительских командах играет. Так что хоккей в моей жизни был с самого начала.

Ты дебютировал за СКА, когда там еще играли Павел Дацюк и Никита Гусев. Тогдашний наставник команды Илья Воробьев сказал, что это воспоминание на всю жизнь. Так и есть?

Василий Подколзин: Конечно, конечно! Есть фотография, где я с ними на льду. Не знаю, будет ли у меня еще такая. Здорово, что так получилось. Буду рассказывать детям и внукам.

Василий Подколзин: Валерий Брагин - великий тренер. У него к каждому игроку свой подход

Мэтры что-то тебе сказали?

Василий Подколзин: Успокойся. Меня так трясло: я же не ожидал, что все так стремительно произойдет.

Сейчас СКА и сборную России тренирует Алексей Кудашов. Какой он?

Василий Подколзин: Он отличный. Отличный тренер, отличный человек. Постоянно общается с игроками. Что-то подсказывает. Где-то ругает, но это все так.

Говорят, что он фанат в плане хоккейной аналитики. Это чувствуется?

Василий Подколзин: Очень чувствуется. У него постоянно что-то новое, фишки какие-то интересные.

Тебя выбрали на драфте НХЛ под 10-м номером. А ведь шла речь, что могут и под первым...

Василий Подколзин: Да какая разница. Я вообще многого не ждал. Хотелось, конечно, уже в первом раунде уйти. Ушел десятым. Отлично. Еще одно воспоминание на всю жизнь.

"Ванкувер" - хороший вариант?

Василий Подколзин: Очень хороший. И город сам по себе здоровский. Получилось, что драфт был домашний. Очень здорово встретили меня там.

С Павлом Буре знаком?

Василий Подколзин: Нет еще.

А хотелось бы?

Василий Подколзин: Конечно!

У тебя вообще любимые игроки есть?

Василий Подколзин: Нельзя сказать, что за кого-то болею. Переживаю за русских в НХЛ, слежу за их выступлением. Не буду перечислять, а то, если кого-то забуду, неудобно получится.

НХЛ в уме то есть держишь?

Василий Подколзин: Это мечта. Но всему свое время. Контракт закончится, буду думать.

Твой партнер по прошлогодней "молодежке" Виталий Кравцов уехал за океан, потом вернулся, теперь снова уехал. Такие примеры тебя не пугают?

Василий Подколзин: У каждого свой путь. Тяжело это как-то комментировать. Каждый сам решает, как ему лучше.

От тебя давно ждут прорыва. Но он никак не наступит. Чего не хватает?

Василий Подколзин: Голов не хватает.

И где же они?

Василий Подколзин: По-разному бывает. Где-то просто шайба в ворота не идет. Но главное, чтобы команда побеждала. Если команда выигрывает, это уже всем в плюс идет.

Брагин говорил, что много лично с тобой общался. Помогло?

Василий Подколзин: Да, мы общались. Посмотрим, чемпионат мира покажет, кто есть кто.

Состав сборной России на МЧМ-2020

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Амир Мифтахов ("Ак Барс"), Даниил Исаев ("Локомотив").

Защитники: Данила Галенюк (СКА), Даниил Журавлев ("Ак Барс"), Егор Замула ("Калгари Хитмен"), Антон Малышев ("Буран"), Даниил Мисюль ("Локомотив"), Даниил Пыленков ("Витязь"), Александр Романов (ЦСКА).

Нападающие: Никита Александров ("Шарлоттаун"), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Максим Грошев ("Нефтехимик"), Григорий Денисенко ("Локомотив"), Павел Дорофеев ("Металлург"), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все - СКА), Егор Соколов ("Кейп-Бретон"), Никита Ртищев, Максим Соркин (оба - ЦСКА), Илья Круглов ("Динамо" Москва), Александр Хованов ("Монктон").

Где будем смотреть

26 декабря, четверг, "Матч ТВ"

17.00 Россия - Чехия. Прямая трансляция.