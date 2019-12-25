Показ рекламы в кинотеатрах могут ограничить

С инициативой выступили депутаты от ЛДПР Андрей Свинцов, Елена Строкова и Вадим Деньгин.

Согласно законопроекту, общая продолжительность рекламы должна быть не более 5 минут, если фильм рассчитан на категорию 0+. Семь минут она будет длиться для 6+ и 10 минут для остальных категорий (12+, 16+ и 18+).

Пока лимит не установлен, и хронометраж рекламы может достигать от 15 до 30 минут, что может составлять 15-20% от хронометража демонстрируемого фильма, отмечают авторы. Согласно их заключению, зрителю в кинотеатре навязывают рекламу.

Отметим, что избыточную возрастную маркировку для фильмов Госдума собирается отменить, оставив только категорию 18+. Остальные маркировки заменять рекомендациями для родителей. Законопроект об этом прошел первое чтение.