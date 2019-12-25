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25.12.2019 04:31
Рубрика: В мире

Президент Бразилии рассказал о потере памяти

Президент Бразилии Жаир Болсонару. Фото: AP Photo /Eraldo Peres Президент Бразилии Жаир Болсонару. Фото: AP Photo /Eraldo Peres
Президент Бразилии Жаир Болсонару. Фото: AP Photo /Eraldo Peres

Президент Бразилии Жаир Болсонару признался, что после падения в своей резиденции временно потерял память. "Я упал на спину, удар был сильный", - рассказал глава государства.

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
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Болсонару подчеркнул, что нарушение памяти носило кратковременный характер. "Слава богу, все обошлось", - цитирует бразильского лидера телеканал Band. Политик заверил, что в настоящее время чувствует себя хорошо.

Напомним, президент Бразилии, неудачно поскользнулся и упал в официальной резиденции - Дворце Алворада. Он был доставлен в военный госпиталь. В медучреждении политику сделали компьютерную томографию головного мозга. Никаких изменений не было выявлено. Несмотря на рекомендации врачей, Болсонару, по собственному признанию, в тот же день провел ряд рабочих встреч.

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