Путин освободил от должности главного полицейского в московском метро

Оговоримся сразу: в указе в основном фигурируют представители так называемого второго кадрового звена - начальники управлений и заместители руководителей главков, областные прокуроры и краевые чиновники. Особняком в этом списке стоит разве что главный полицейский на Московском метрополитене генерал Николай Савченко (его президент освободил от должности), и то в силу уникальности возглавляемого им управления.

По указу президента, постов также лишились замначальника главка МВД по Воронежской области генерал Вячеслав Воронцов и прокурор Омской области Анастас Спиридонов. Освобождены от должности два чиновника следственных органов - Михаил Бусылко из управления СКР по Свердловской области и Сергей Рябов, который являлся замглавы криминалистического главка Следственного комитета России. Во ФСИН свое кресло потерял теперь уже бывший начальник управления кадров тюремного ведомства Александр Пирогов.

Теперь про назначения. Эти строки указа главы государства коснулись трех генералов из МЧС и МВД, а также двух полковников из региональных управлений Следственного комитета РФ. Так, генерала полиции Александра Прядко президент поставил во главе управления МВД по Архангельской области. А его коллегу Леонида Коломийца - на аналогичную должность в Тюменской области.

В отличие от армейских, полицейских, "тюремных" и следственных генералов, которые могут занимать свои должности неопределенное количество лет, областных прокуроров глава государства назначает с временным ограничением - на пять лет. Именно столько времени будут занимать новые служебные кресла упомянутые в указе прокурор Республики Алтай Анатолий Богданчиков, Александр Гулягин (определен в Воронежскую область), Александр Лоренц (Ставропольский край), Александр Морозов (Республика Северная Осетия-Алания) и прокурор Томской области Александр Семенов.