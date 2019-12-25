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25.12.2019 19:45
Рубрика: Власть

Путин освободил от должности главного полицейского в московском метро

Текст: Юрий Гаврилов
На интернет-портале правовой информации разместили указ президента РФ № 617 от 25 декабря, касающийся службы и работы ряда крупных чиновников из силовых ведомств России. Согласно этому документу, свои прежние посты потеряли около десятка генералов и полковников МВД, МЧС, Следственного комитета, прокуратуры и Федеральной службы исполнения наказаний. А еще примерно столько же высоких руководителей этих ведомств получили новое назначение.

Оговоримся сразу: в указе в основном фигурируют представители так называемого второго кадрового звена - начальники управлений и заместители руководителей главков, областные прокуроры и краевые чиновники. Особняком в этом списке стоит разве что главный полицейский на Московском метрополитене генерал Николай Савченко (его президент освободил от должности), и то в силу уникальности возглавляемого им управления.

По указу президента, постов также лишились замначальника главка МВД по Воронежской области генерал Вячеслав Воронцов и прокурор Омской области Анастас Спиридонов. Освобождены от должности два чиновника следственных органов - Михаил Бусылко из управления СКР по Свердловской области и Сергей Рябов, который являлся замглавы криминалистического главка Следственного комитета России. Во ФСИН свое кресло потерял теперь уже бывший начальник управления кадров тюремного ведомства Александр Пирогов.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Теперь про назначения. Эти строки указа главы государства коснулись трех генералов из МЧС и МВД, а также двух полковников из региональных управлений Следственного комитета РФ. Так, генерала полиции Александра Прядко президент поставил во главе управления МВД по Архангельской области. А его коллегу Леонида Коломийца - на аналогичную должность в Тюменской области.

В отличие от армейских, полицейских, "тюремных" и следственных генералов, которые могут занимать свои должности неопределенное количество лет, областных прокуроров глава государства назначает с временным ограничением - на пять лет. Именно столько времени будут занимать новые служебные кресла упомянутые в указе прокурор Республики Алтай Анатолий Богданчиков, Александр Гулягин (определен в Воронежскую область), Александр Лоренц (Ставропольский край), Александр Морозов (Республика Северная Осетия-Алания) и прокурор Томской области Александр Семенов.

Власть Работа власти Президент Компании Транспорт Московский метрополитен

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