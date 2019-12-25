Беларусь и Москва подписали план программных мероприятий

В российской столице Беларусью и Москвой подписан трехлетний план торгово-экономического, научно-технического, гуманитарно-культурного и социального сотрудничества на 2020-2022 годы.

Это важное событие произошло в мэрии на заседании рабочей группы по координации взаимодействия Москвы и Беларуси, подписи под документами поставили председатель Минского горисполкома Анатолий Сивак и министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

Беларусь занимает четвертое место среди внешнеторговых партнеров российской столицы. В 2018 году товарооборот между ними составил около 7 млрд долларов. По итогам нынешнего года ожидается примерно такая же цифра.

"Белорусская техника работает в транспортной и строительной сферах Москвы, в жилищно-коммунальном хозяйстве. Белорусские специалисты активно участвуют в строительстве московского метро, в частности, с их помощью завершается возведение Некрасовской линии", - подчеркнул Сергей Черемин.

Анатолий Сивак, в свою очередь, отметил, что Москва относится к числу стратегических партнеров Беларуси. Белорусы готовы предложить москвичам новые образцы коммунальной техники, продолжить поставки пассажирской техники и качественных продуктов.

Посол Беларуси в России Владимир Семашко констатировал, что в отношениях Беларуси и Москвы необходимо активнее развивать промышленный сектор. В качестве одного из примеров такого сотрудничества посол привел создание белорусско-российского предприятия по выпуску лифтов, которое может выпускать до 10 тысяч машин ежегодно. А российской столице, по словам Владимира Семашко, только по программе реновации ежегодно потребуется около 8 тысяч лифтов. Беларусь могла бы поучаствовать в реализации московской программы по сбору и утилизации мусора. "Мы готовы под ключ строить мусороперерабатывающие заводы и поставлять для них необходимую технику", - сказал посол.

По мнению Владимира Семашко, белорусская сторона недостаточно участвует в программе переоснащения городского транспорта Москвы. А ведь белорусские предприятия производят всю линейку пассажирского транспорта: трамваи, электробусы, автобусы на различных видах топлива, электропоезда... Белорусская сторона готова также участвовать в строительстве дорожных развязок и жилых домов.

Открытой темой остаются поставки белорусского продовольствия на московский рынок. Владимир Семашко отметил, что разработанная сторонами интеграционная "дорожная карта" в сфере агропромышленного комплекса позволит снять имеющиеся до сих пор проблемы с поставками белорусского продовольствия на российский рынок.

После заседания рабочей группы председатель Минского горисполкома Анатолий Сивак встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Приветствуя гостей, московский мэр отметил, что Минск и Москву связывают прочные исторические и братские связи. "Нет ни одной сферы, где бы Минск и Москва не сотрудничали достаточно плодотворно", - отметил Сергей Собянин. Он также выразил надежду, что нынешний приезд белорусской делегации в российскую столицу даст еще один толчок для развития взаимовыгодного сотрудничества.

Анатолий Сивак рассказал о подписанном плане программных мероприятий между Беларусью и Москвой, заявив, что такой план было бы хорошо иметь и двум столицам - Минску и Москве. В первую очередь этот документ должен включать в себя обмен опытом работы по решению городских проблем двух мегаполисов, в частности, в сферах транспорта и строительства.