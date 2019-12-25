Бастрыкин взял на контроль проверку по факту травли школьницы в Уфе

После того, как общественники сообщили о травле четвероклассницы в уфимской школе, управление СКР по Башкирии организовало по данной информации доследственную проверку. Ее результаты взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который потребовал от следователей в кратчайшие сроки досконально изучить все обстоятельства этого происшествия и доложить ему итоги мероприятий. Об этом сообщили в СК РФ.

Напомним, что первым о конфликте в одной из уфимских школ написал на своей странице в Facebook член Совета по правам человека в РБ Динар Зайнуллин. Он опубликовал заявление матери ребенка, в котором говорится, что старшеклассники избивали ее дочь, вымогали деньги, запугивали и склоняли к самоубийству.

По данному факту региональное СК начало проверку. Следователи опросят родителей ребенка, учеников и учителей школы. Процессуальное решение будет принято по итогам доследственной проверки, уточнили в ведомстве.