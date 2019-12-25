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25.12.2019 18:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Министр здравоохранения Саратовской области сообщила об обысках

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове прошли обыски в квартире министра здравоохранения Натальи Мазиной и у ряда ее подчиненных.

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В среду вечером пресс-служба областного министерства здравоохранения распространила комментарий министра, в котором она рассказала о проведении в отношении нее следственных действий. Как сообщила министр, утром в 6.45 у нее в квартире сотрудники правоохранительных органов провели обыск. Постановление о проведении следственных действий подписал следователь по особо важным делам областного управления СК. Обыск прошел в рамках уголовного дела по злоупотреблению должностными полномочиями при закупках УЗИ-аппаратуры и рентгенологических установок для детских поликлиник.
В ходе обыска у Натальи Мазиной были изъяты правоустанавливающие документы на принадлежащее ей имущество.

- Сведения об этом имуществе указаны в моей декларации о доходах и содержатся в открытых источниках, - подчеркнула министр.

Как отмечает Мазина, у других сотрудников министерства при обысках были изъяты примерно такие же документы.

Руководитель ведомства сообщает: "Обсуждение темы возможных нарушений при покупке медицинского оборудования идет давно. Необходимое содействие мы оказываем правоохранительным органам по их запросам и будем это делать и дальше".

Завершила свой комментарий министр здравоохранения Саратовской области следующими словами: "За себя мне не стыдно! Жизненными принципами не поступаюсь! Имею честь!"

В пресс-службе областного управления СК пока ситуацию не комментируют.

Как ранее сообщала областная прокуратура, в 2018 году областной Минздрав заключил контракты на поставку оборудования для детских поликлиник на 49 миллионов рублей. По версии следствия, закупленное медоборудование якобы не соответствовало условиям конкурсной документации, тем не менее, было оплачено.

Кроме того, прошлым летом региональное подразделение СК возбудило еще одно уголовное дело в отношении должностных лиц лечебных учреждений и областного министерства здравоохранения в связи с халатностью при закупках медикаментов для льготников.

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