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25.12.2019 19:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Погибшего в Саратове полицейского представят к Ордену Мужества

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

Лейтенанта полиции Михаила Гадеева, который погиб в Саратове при задержании подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, посмертно представят к Ордену Мужества.

Как уже сообщала "РГ", в субботу вечером лейтенант получил тяжелое ранение, однако с помощью напарника и подоспевших коллег сумел задержать выстрелившего в него злоумышленника.

Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Астраханской области
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В среду на брифинге начальник ГУВД Саратова Андрей Чепурной, рассказал подробности трагического происшествия. По словам начальника полиции, Михаил Гадеев с напарником на машине патрулировали Заводской район. На улице Киевской они заметили двух мужчин, которые вели себя подозрительно, полицейские приняли их за закладчиков наркотиков. При осмотре в перчатке одного из них полицейские обнаружили вещество, похожее на наркотик. Когда лейтенант полиции уже начал надевать наручники предполагаемому наркосбытчику на одну руку, тот внезапно выстрелил ему в грудь. Тем не менее, смертельно раненый полицейский продолжал бороться с преступником, напарник ему помогал, а через несколько минут подоспели другие сотрудники полиции.

Когда полицейские подходили к наркосбытчикам, они включили видеорегистратор и все дальнейшие события были зафиксированы.

Как сообщил Андрей Чепурной, принято решение представить Михаила Гадеева к награждению посмертно Орденом Мужества. Кроме того, вместе с муниципальными властями в Саратове городским УВД будут установлены билборды и плакаты, рассказывающие о подвиге полицейского.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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