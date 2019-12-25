Погибшего в Саратове полицейского представят к Ордену Мужества

Лейтенанта полиции Михаила Гадеева, который погиб в Саратове при задержании подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, посмертно представят к Ордену Мужества.

Как уже сообщала "РГ", в субботу вечером лейтенант получил тяжелое ранение, однако с помощью напарника и подоспевших коллег сумел задержать выстрелившего в него злоумышленника.

В среду на брифинге начальник ГУВД Саратова Андрей Чепурной, рассказал подробности трагического происшествия. По словам начальника полиции, Михаил Гадеев с напарником на машине патрулировали Заводской район. На улице Киевской они заметили двух мужчин, которые вели себя подозрительно, полицейские приняли их за закладчиков наркотиков. При осмотре в перчатке одного из них полицейские обнаружили вещество, похожее на наркотик. Когда лейтенант полиции уже начал надевать наручники предполагаемому наркосбытчику на одну руку, тот внезапно выстрелил ему в грудь. Тем не менее, смертельно раненый полицейский продолжал бороться с преступником, напарник ему помогал, а через несколько минут подоспели другие сотрудники полиции.

Когда полицейские подходили к наркосбытчикам, они включили видеорегистратор и все дальнейшие события были зафиксированы.

Как сообщил Андрей Чепурной, принято решение представить Михаила Гадеева к награждению посмертно Орденом Мужества. Кроме того, вместе с муниципальными властями в Саратове городским УВД будут установлены билборды и плакаты, рассказывающие о подвиге полицейского.