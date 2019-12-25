В Тольятти задержан подозреваемый в поставках испорченного мяса в школы

Задержан подозреваемый в поставках некачественного мяса в школы и дошкольные учреждения Сызранского, Елховского, Похвистневского, Борского, Сергиевского, Большеглушицкого Шенталинского, Красноярского районов и города Тольятти. Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

Задержанный - мужчина 1981 года рождения. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей.

Как сообщалось ранее, в декабре 2019 года сотрудники двух компаний поставили в детские учреждения продукты, не отвечавшие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти возбудил уголовное дело. В ходе следствия было изъято более 230 образцов мясной продукции для проведения экспертизы. В 18 образцах содержались бактерии, которые могут оказать негативное влияние на здоровье человека.

Расследование уголовного дела продолжается, следствие проверяет на причастность к совершению преступления других сотрудников компаний-поставщиков. Оперативное сопровождение по уголовному делу также ведут сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Самарской области.