Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Байките выросло до шести

При аварийной посадке вертолета Ми-8 с вахтовиками в Байките ранения получили шесть человек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав, у всех пострадавших зафиксированы травмы средней тяжести, двое находятся на операции, четверо - на обследовании.

Напомним, вертолет Ми-8 "Красноярских авиалиний" при взлете в 12.45 по местному времени попал в снежный вихрь, в результате чего совершил аварийную посадку. На борту находился 21 человек и 3 члена экипажа - нефтяников доставляли на одно из месторождений Эвенкии.

В результате посадки Ми-8 завалился на бок, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. Розлива нефтепродуктов и возгорания не произошло. Как сообщает "Интерфакс", в связи с происшествием на территории края введен режим ЧС.