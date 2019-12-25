Авария с вертолетом Ми-8 произошла в эвенкийском поселке Байкит. Сильный ветер жестко посадил воздушное судно сразу после взлета.

ЧП произошло в среду днем по местному времени. Вертолет компании "КрасАвиа" вылетел из поселка на одно из местных нефтяных месторождений. Но рейс продлился недолго.

- При взлете Ми-8Т попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку на территории аэропорта Байкит, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. Розлива нефтепродуктов и возгорания не произошло, - рассказали "РГ" в МЧС по Красноярскому краю.

На борту находились 21 пассажир и три пилота. Без травм не обошлось, но, по предварительным данным, ничего серьезного. Пострадавших увезли в районную больницу. Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Напомним, в августе прошлого года тоже на севере Красноярского края - в Туруханском районе, в другом крушении вертолета погибли 18 человек. Ми-8 вывозил вахтовиков с площадки Ванкорского нефтяного месторождения и столкнулся с грузовым подвесом другого вертолета, который вылетал в это же время. В ноябре 2015 года в этом же районе при крушении вертолета в окрестностях Игарки погибли десять человек.