Выросло число пострадавших при аварии с вертолетом в Красноярском крае

В результате аварийной посадки вертолета Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края пострадало 15 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя минздрава региона.

Согласно сведениям ведомства, все они обратились в медицинское учреждение поселка Байкит. После осмотра врачами двое из них были госпитализированы. Остальные будут проходить амбулаторное лечение.

Первоначально экстренными службами сообщалось о трех пострадавших, затем о шести.

Напомним, ЧП произошло сегодня в 12 часов по местному времени. По предварительной версии следствия, при взлете с площадки в поселке Байкин вертолет Ми-8 авиакомпании "КрасАвиа" попал в снежный вихрь. После это пилоты были вынуждены совершить жесткую посадку. При приземлении воздушное судно опрокинулось на бок. Согласно сведениям минтранса края, вертолет перевозил вахтовиков на одно из нефтегазовых месторождений.

По факту произошедшего СК по краю возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна". На месте летного происшествия работают следователи.