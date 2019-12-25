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25.12.2019 12:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК завел дело по факту жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

Текст: Дмитрий Лапин

Красноярские следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Эвенкийском районе края. Об этом сообщает пресс-служба регионального отдела Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

По предварительным данным следствия, около 12:00 по местному времени при взлете с площадки Байкит вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании "КрасАвиа", попал в снежный вихрь, в результате чего экипаж был вынужден совершить жесткую посадку. На борту находились 21 пассажир и три члена экипажа.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Как сообщили в региональном минздраве, при посадке пострадали шесть человек. По данным МЧС, у вертолета повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. Разлива топлива и возгорания не последовало. Пострадавшие доставлены в районную больницу Байкит. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Два человека находятся в операционной. Их жизни ничего не угрожает.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна (часть 1 статьи 263 УК РФ). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ЧП. В то же время сотрудники Западно-Сибирской транспортной прокуратуры начали проверку по факту происшествия.

Как ранее писала "РГ", вертолет перевозил вахтовиков из поселка Байкит в Эвенкийском районе Красноярского края на Юрубченское месторождение. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на минтранс региона, заказчиком рейса была компания "Славнефть".

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