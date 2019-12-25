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25.12.2019 12:19
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Госдуму внесен проект о запрете всего некурительного табака

Текст: Татьяна Замахина
В России предлагают запретить оптовую и розничную торговлю не только насваем и снюсом, но и иными видами некурительных табачных изделий. Законопроект об этом поступил в думскую базу.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С инициативой выступила Дума Ставропольского края. Законодатели предлагают распространить антитабачное законодательство на все виды некурительных табачных изделий.

Незапрещенные виды такой продукции представляют не меньшую опасность для здоровья человека, считают авторы. Особенно это касается несовершеннолетних, не осознающих в полной мере весь вред, причиняемый их организму.

Фото: Gemphotography / istock.
В регионах принимают законы, ограничивающие продажу снюса

Кроме того, проектом закона предлагается впоследствии установить административную ответственность за торговлю всеми видами некурительных табачных изделий.

Как указано в пояснительной записке, следствием употребления такого рода изделий являются заболевания верхних дыхательных путей, желудка, пищевода и полости рта. Другие последствия - увеличение риска сердечно-сосудистых, онкологических и респираторных заболеваний.

Авторы указывают, что доза потребляемого никотина при рассасывании вещества очень велика.

По их словам, возможны и нейротоксические нарушения в организме, которые в итоге могут привести к расстройствам сознания.

Аналогичный законопроект уже был внесен в Госдуму депутатами от КПРФ в конце ноября. Депутаты предложили запрет продажи всех сосательных и жевательных смесей с содержанием никотина. Первый замглавы фракции Андрей Исаев, комментируя эту тему "РГ", говорил, что фракцией инициатива поддерживается в части запрета на продажу таких смесей несовершеннолетним.

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