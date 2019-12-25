Экс-борца Дацика арестовали за попытку переплыть эстонскую границу

Одиозный бывший борец Вячеслав Дацик ближайшие два месяца проведет под стражей. Ему вменяют незаконное пересечение государственной границы, попасть в Эстонию Дацик пытался на лодке.

Как сообщает пресс-служба Ленинградского областного суда, заседание об избрании меры пресечения проходило в закрытом режиме.

Вместе с Дациком на скамье подсудимых оказался его знакомый по фамилии Вечкин. Поэтому мужчинам вменяют не просто незаконный переход границы, но преступление, совершенное по предварительному сговору.

Также в релизе Ленинградского областного суда отмечается, что у Дацика и Вечкина не было с собой никаких документов, удостоверяющих личность, а также загранпаспартов и шенгенских виз, дающих право на пересечение границы с государствами Евросоюза.

Напомним, Дацик и его приятель были задержаны накануне пограничниками на реке Нарве. По этой водной артерии в Ленинградской области проходит граница с Эстонией.