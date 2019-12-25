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Нас окружают хорошие люди. Они совершают подвиги, помогают близким, не требуя взамен даже благодарности, преодолевают невероятные трудности и ежедневно доказывают: жизнь многогранна и прекрасна. Мы не успеваем рассказать обо всех, но в канун Нового года хотим сказать спасибо хотя бы некоторым - тем, кто заставил нас удивляться, восхищаться, вдохновляться и верить.
Каждую неделю Екатерина готовит до 350 килограммов еды и раздает ее бездомным и нуждающимся. Фото: Instagram История одной кухни Каждую неделю Екатерина готовит до 350 килограммов еды и раздает ее бездомным и нуждающимся. Фото: Instagram История одной кухни
Каждую неделю Екатерина готовит до 350 килограммов еды и раздает ее бездомным и нуждающимся. Фото: Instagram История одной кухни

Он просто помогал другу

Пятиклассник из деревни Девятины Вытегорского района Владислав Аносов этим летом спас тонущего друга Артема.

Фото: Мария Голубкова/РГ
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В начале июня Влад и его 12-летний товарищ Артем, который каждое лето гостит у своей бабушки, отправились купаться на реку Андома. Несмотря на жаркий день, вода была холодной.

Мальчишки договорились поплыть наперегонки к плоту, который находился в нескольких метрах от берега. Влад - хороший пловец, регулярно посещает бассейн. Поэтому он быстро обогнал Артема и забрался на плот. И тут увидел, что друг как-то странно себя ведет - как будто тонет. Сначала подумал, что Тема шутит. Но потом понял, что все серьезно - мальчика подхватило течением и уносило на середину реки. Пытался подать руку другу, но не дотягивался. И тогда Влад снова прыгнул в воду, подхватил Артема, который, к слову, старше его и выше почти на голову. Было сложно.

- Он за меня ухватился и стал тянуть под воду. А потом вообще потерял сознание, - вспоминает Влад. - Я его вытолкнул к берегу. На крик прибежал мой папа, он оказал Артему первую помощь. Я не герой. Я просто помогал другу.

Влада Аносова наградили медалью "За мужество в спасении". На днях он получил и благодарность от губернатора Вологодской области. А следующим летом Влад снова ждет Артема в гости.

Больше, чем еда

Петербурженка Екатерина готовит бесплатные обеды. На своей собственной кухне. Каждый понедельник и каждую пятницу в течение полугода. Получается от 280 до 350 килограммов еды в неделю. Вкусной и полезной.

Готовит Екатерина из "спасенного" - продуктов, которые слегка потеряли товарный вид без ущерба для качества. Такие ей охотно отдают несколько торговых точек. Кормит тех, кто в этом нуждается. Не спрашивая документов и не задавая лишних вопросов.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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- Есть дела, для которых нужно искать мотивацию, а есть то, что ты не можешь не делать. На данный момент это самое важное дело, которым я занимаюсь, - говорит Екатерина. - Я решаю одну проблему людей, чтобы они могли справляться со всеми остальными неурядицами, которых сейчас в их жизни полно. Мне важно готовить очень вкусно, чтобы еда приносила максимум эмоций. У людей, которые живут на улице или у которых множество проблем, очень мало эндорфинов, мало радости. А моя еда может давать им положительные эмоции, которые помогут справляться.

В том числе Екатерина дважды в неделю готовит суп для Ночного автобуса "Ночлежки" - организации, помогающей бездомным. Зимой такая поддержка особенно ценна.

- С восхищением принимаем эту помощь, понимаем, сколько сил и трудов вложено в каждую порцию горячей еды, - говорят в "Ночлежке". - Мы горячо благодарим Катю и всех, кто помогает ей готовить еду. Это удивительная и человечная история о том, как можно своими силами давать пищу и поддержку тем, кто оказался в беде.

По подсчетам Екатерины, за полгода они с единомышленниками переработали почти четыре тонны продуктов и приготовили около 16 тысяч порций еды. На днях волонтеры запустили доставку для тех, у кого трудности с передвижением.

"Ты крут, парень!"

Одиннадцатилетний Максим Абрамов ведет страницу в Instagram под названием "Моя семья, друзья и скейтбординг". На фотографиях - жизнерадостный мальчишка в окружении друзей и родных. Он путешествует по всему миру с родителями и сестрой, жарит с друзьями хлеб на костре, хохочет, виртуозно катается на скейте и мечтает принять участие в Олимпиаде.

Фото: Архив Марины Сиденко
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При этом у Максима нет обеих ног. Но есть прекрасная семья, тренер и огромный запас оптимизма.

Этой осенью о юном петербуржце рассказал знаменитый американский скейтбордист Тони Хоук. Легендарный спортсмен назвал Максима своим любимым скейтером. После этого мальчик в одночасье стал всемирно известным. Подписчики ежедневно оставляют восторженные комментарии к его фотографиям и видеороликам в соцсетях. "Ты крут, парень, - признает один из них. - Мой рост 188 см, но я преклоняю голову перед тобой, потому что, посмотрев твои видео, я понял, что ты гораздо выше меня".

- Мы вместе с его родителями стараемся объяснять Максиму, что он должен правильно воспользоваться той силой, которая у него есть, помогая другим поверить в себя, - говорит президент Федерации скейтбординга Петербурга Павел Мушкин. - История Макса действительно многих вдохновляет - таких молодых скейтеров с ограниченными возможностями мир еще не видел.

Недавно Максим Абрамов получил городскую премию "Петербург и петербуржцы" в номинации "Герой года". Совершенно заслуженно.

Лодки из бересты

Работы пенсионера из архангельской деревни Куимиха Александра Шутихина вошли в список объектов нематериального культурного наследия России. Он первым в нашей стране воссоздал по старинным чертежам каркасные лодки аборигенов Севера - за десять лет сшил двадцать лодок из бересты и шесть из кожи. 16 из них заняли центральные места в музеях и национальных парках России, а его мастерская "Северная береста" притягивает людей со всего мира.

Фото: Из архива вологодского музея детства
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Заниматься берестой бывший сварщик Александр Шутихин начал еще в начале 90-х - в "безработные" годы нужно было чем-то кормить семью. Кора березы приносила доход: ладные северные туеса Шутихина шли нарасхват. А вот каноэ и каяками Александр увлекся десять лет назад. Технологию лодочного шитья мастер перенимал по интернету - смотрел, как шьют лодки североамериканские индейцы. Затем вместе с археологом Александром Мартыновым они сшили из бересты судно и дошли на нем до Соловков, доказав, что плавание на каркасной лодке по арктическим морям в принципе возможно.

- Когда русскому человеку нужно было быстро добраться по рекам, преодолевая несколько волоков, спасали легкие каркасные лодки аборигенов, - рассказывает Александр Шутихин. - В Архангельской области такие лодки бытовали на реке Вычегде.

В 2019 году земляки присудили берестяных дел мастеру региональную общественную награду "Достояние Севера".

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