"Крузенштерн" зашел в первый порт трансатлантического плавания

Учебный парусник Росрыболовства "Крузенштерн" 25 декабря ошвартовался в порту Санта-Крус де Тенерифе (Испания). Это первый заход в иностранный порт в рамках трансатлантического плавания в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в медиацентре кругосветного плавания парусников Росрыболовства, Санта-Крус включен в маршрут в память о посещении Канарских островов экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, совершавших кругосветку на шлюпах "Восток" и "Мирный".

Стоянка "Крузенштерна" на Канарах продлится четыре дня, до 29 декабря. За это время будут пополнены запасы топлива, технических жидкостей и продовольствия на корабле.

Экипаж и курсанты, проходящие практику на борту, смогут осмотреть достопримечательности крупнейшего острова архипелага. А местные жители и туристы, в свою очередь, смогут посетить один из самых известных парусников в мире: в программе пребывания в Санта-Крусе запланирован "открытый борт".

Напомним, четырехмачтовый барк "Крузенштерн" вышел из порта приписки - Калининграда - 8 декабря. За 18 дней учебное парусное судно Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота прошло более 2 800 морских миль через Балтийское, Северное моря и акваторию Бискайского залива.

Тем временем

Второй учебный парусник Росрыболовства "Седов", участвующий в кругосветке, вышел после трехдневной стоянки в порту Брест (Франция) и взял курс на испанский порт Виго, заход в который спланирован на 26 декабря.