Новости

Русский музей оштрафовали за протечки в потолке 15:00
Lada Granta стала бестселлером в Европе 15:00
В уголовном деле главы Туапсе появился эпизод о крупной взятке 14:53
Кабмин увеличил выплаты за медали крупнейших международных соревнований 14:46
В Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком 14:44
В Крыму за 2019 год зафиксировали почти 500 выбросов дельфинов 14:42
В Великом Новгороде подростка убили после отказа полицейских его искать 14:30
Шоураннер "Ведьмака" ответила Марку Хэмиллу по поводу роли Весемира 14:30
Птиц, которых отобрали у петербургских фотографов, выпустят на волю 14:24
На Урале завели дело о массовом отравлении в детсаду 14:20
В Казани пассажиры почти сутки не могут улететь в Череповец 14:19
Названы лучшие двигатели 2020 года 14:16
В Крыму назвали неадекватной реакцию Киева на первый поезд на полуостров 14:14
Испания намерена объявить тендер на покупку тысячи бронемашин 14:12
Раскрыта 150-летняя тайна "загадочного гоминоида" 14:12
Более 183 тысяч москвичей обратились в "Мою работу" в 2019 году 14:11
В Башкирии мошенники от имени властей просят деньги у предприятий 14:07
На Урале написали самое длинное письмо Деду Морозу 14:05
В Выборге на гидрографическом катамаране подняли Андреевский флаг 14:04
В Петербурге пассажир автобуса расстрелял безбилетника 13:57
Песков назвал большим достижением согласование "дорожных карт" России и Беларуси 13:57
"Крузенштерн" зашел в первый порт трансатлантического плавания 13:55
Психолог дала советы по "мягкому" избавлению от стресса 13:45
Стало известно, как будет работать метро в Петербурге в новогоднюю ночь 13:44
Белорусская таможня пополнила годовой бюджет на $4,2 млрд 13:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
25.12.2019 13:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Крузенштерн" зашел в первый порт трансатлантического плавания

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Фото: Валерий Сомкин/РГ Фото: Валерий Сомкин/РГ
Фото: Валерий Сомкин/РГ

Учебный парусник Росрыболовства "Крузенштерн" 25 декабря ошвартовался в порту Санта-Крус де Тенерифе (Испания). Это первый заход в иностранный порт в рамках трансатлантического плавания в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Юрий Снегирев / РГ
Корреспондент "РГ" принял участие в этапе кругосветной экспедиции

Как сообщили в медиацентре кругосветного плавания парусников Росрыболовства, Санта-Крус включен в маршрут в память о посещении Канарских островов экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, совершавших кругосветку на шлюпах "Восток" и "Мирный".

Стоянка "Крузенштерна" на Канарах продлится четыре дня, до 29 декабря. За это время будут пополнены запасы топлива, технических жидкостей и продовольствия на корабле.

Экипаж и курсанты, проходящие практику на борту, смогут осмотреть достопримечательности крупнейшего острова архипелага. А местные жители и туристы, в свою очередь, смогут посетить один из самых известных парусников в мире: в программе пребывания в Санта-Крусе запланирован "открытый борт".

Напомним, четырехмачтовый барк "Крузенштерн" вышел из порта приписки - Калининграда - 8 декабря. За 18 дней учебное парусное судно Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота прошло более 2 800 морских миль через Балтийское, Северное моря и акваторию Бискайского залива.

Тем временем

Второй учебный парусник Росрыболовства "Седов", участвующий в кругосветке, вышел после трехдневной стоянки в порту Брест (Франция) и взял курс на испанский порт Виго, заход в который спланирован на 26 декабря.

Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

Главное сегодня

В Госдуме рассказали о размере и целях "новогоднего капитала" пенсионера
Выросло число пострадавших при аварии с вертолетом в Красноярском крае
Захарова: Тезис о недопустимости переписывания истории не приняли в Польше
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
Глава Минпромторга: Компании Apple невыгоден уход из России