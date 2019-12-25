Петербуржец, распыливший газ в окно прокуратуры, пойдет под суд

Житель Петербурга, который летом распылил газовый баллончик в окно прокуратуры Северной столицы, окажется на скамье подсудимых. Его дело передано в Октябрьский районный суд.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, мужчину обвиняют в хулиганстве.

На период следствия мужчина находился под домашним арестом. Свой поступок он объяснил внезапной вспышкой гнева и сообщил судьям и следователям, что не желал причинить никому вреда.

Обвинения в том, что газ был распылен умышленно, мужчина не признает. Сторона следствия придерживается иного мнения.

Напомним, утром 5 июля 2019 года, мужчина увидел, что в здании городской прокуратуры открыто окно. Мужчина распылил баллончик и ушел. Инцидент произошел в 08.47. В это время многие работники городской прокуратуры уже находились на своих рабочих местах. Но посетителей пока еще не было. При ЧП никто не пострадал. Через три дня нападавшего задержали полицейские.