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25.12.2019 11:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербуржец, распыливший газ в окно прокуратуры, пойдет под суд

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Житель Петербурга, который летом распылил газовый баллончик в окно прокуратуры Северной столицы, окажется на скамье подсудимых. Его дело передано в Октябрьский районный суд.

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, мужчину обвиняют в хулиганстве.

На период следствия мужчина находился под домашним арестом. Свой поступок он объяснил внезапной вспышкой гнева и сообщил судьям и следователям, что не желал причинить никому вреда.

Обвинения в том, что газ был распылен умышленно, мужчина не признает. Сторона следствия придерживается иного мнения.

Напомним, утром 5 июля 2019 года, мужчина увидел, что в здании городской прокуратуры открыто окно. Мужчина распылил баллончик и ушел. Инцидент произошел в 08.47. В это время многие работники городской прокуратуры уже находились на своих рабочих местах. Но посетителей пока еще не было. При ЧП никто не пострадал. Через три дня нападавшего задержали полицейские.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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