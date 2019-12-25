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25.12.2019 13:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Бились до последнего

На ЧФ восстановили имена экипажа поднятого у Джубги бомбардировщика
Текст: Владимир Пасякин (Севастополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 292(8050)
Экипаж спасательного судна "Эпрон" поднял со дна Черного моря фрагменты самолета "Пе-2" времен Великой Отечественной войны. По обломкам удалось установить время трагедии и фамилии членов экипажа пикирующего бомбардировщика.
Со дна моря подняты два двигателя, одно крыло и два шасси. Фото: Отдел информационного обеспечения Черноморского флота Со дна моря подняты два двигателя, одно крыло и два шасси. Фото: Отдел информационного обеспечения Черноморского флота
Со дна моря подняты два двигателя, одно крыло и два шасси. Фото: Отдел информационного обеспечения Черноморского флота

Исторические артефакты были обнаружены на глубине 80 метров на дне Черного моря у побережья Краснодарского края, в районе Джубги.

- Со дна моря подняли два двигателя, одно крыло и два шасси, - говорит командир АСО капитан 2-го ранга Вадим Джанунц. - Подъем фюзеляжа и второго крыла приостановили из-за ухудшения погоды. Перед началом работ место осмотрели с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата. На дне остропку и контроль подъема проводили четыре пары водолазов.

Фото: Отдел информационного обеспечения Черноморского флота
В Севастополе водолазы подняли со дна фрагменты истребителя И-16

С поставленными задачами они успешно справились. "Эпрон" прибыл в Севастополь. В дальнейшем артефакты планируется передать в качестве экспонатов в парк "Патриот".

- Как выяснилось, самолет подбили в сентябре 1942 года, - рассказал командир "Эпрона" капитан 3-го ранга Евгений Хрипков. - Он горел и приводнился на большой скорости, завалившись на один бок, о чем говорят характерные повреждения крыла. Установлена личность погибшего командира Клюева, тело которого подняли из воды после крушения. Два других члена экипажа - старшего лейтенанта Яковлева и старшего сержанта Рыбальченко - не нашли.

"Пе-2" - основной самолет советской бомбардировочной авиации, который применялся как бомбардировщик, разведчик и истребитель. С ним воевали на всех фронтах и в морской авиации всех флотов. Два двигателя жидкостного охлаждения по 1100 лошадиных сил каждый обеспечивали самолету скорость 540 километров в час - лишь на 30 меньше, чем у фашистского истребителя Ме-109Е, действовавшего в первые годы Великой Отечественной войны на советско-германском фронте.

Со дна моря подняты два двигателя, одно крыло и два шасси.

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