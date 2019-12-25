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25.12.2019 06:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Опубликовано видео проезда первого поезда по Крымскому мосту

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Инфоцентр "Крымский мост" опубликовал видео проезда первого в истории проезда пассажирского состава дальнего следования по Крымскому мосту. Поезд, стартовавший из Санкт-Петербурга 23 декабря в 14 часов 30 минут, проследовал под подсвеченной светодиодами в цвета триколора белоснежной аркой грандиозного сооружения.

"Первый поезд под моими арками! К этой встрече готовился четыре года. Прочувствовал момент каждой шпалой", - говорится в сообщении аккаунтов "Крымский мост" в соцсетях. Но благодаря "бархатному пути" - бесшовным стыкам рельсов - привычного перестука колес нет, один лишь мототонный звук движения колесных пар по рельсам.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Во время движения по Крымскому мосту поезд "Таврия" замедлил ход

Машинист локомотива немного сбавил скорость, чтоб желающие пассажиры 17 вагонов могли насладиться историческим моментом, а также самим мостом и видом Керченского пролива, хотя в темноте это было сделать довольно трудно.

Проезд между вновь построенным станциями Тамань-Пассажирская и Керчь-Пассажирская занял 50 минут. А пересечение 19-километрового отрезка над Керченским проливом - около 20. Сегодня в 7 часов 30 минут состав прибудет в Симферополь, а в 9 часов 25 минут - в Севастополь, где будет организована его торжественная встреча.

 

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