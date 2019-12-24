Первый поезд в Севастополе встретит оркестр ЧФ

Первый поезд из Санкт-Петербурга на вокзале Севастополя будут встречать оркестр и ансамбль песни и пляски Черноморского флота. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе правительства города.

В Севастополе готовятся торжественно встретить пассажиров первого поезда, который переедет через Крымский мост сегодня ночью и утром 25 декабря прибудет на севастопольский вокзал. Для этого не перроне установят сцену и звуковую аппаратуру.

С 9 утра будет играть оркестр штаба Черноморского флота. На сцене выступят участники севастопольского Офицерского бала. А когда подойдет состав, ансамбль песни и пляски Черноморского флота исполнит гимн города "Легендарный Севастополь".

Поезд по расписанию прибывает в 9 часов 25 минут.

Пассажиров будут встречать врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и глава Республики Крым Сергей Аксенов. Планируется, что они вместе приедут в одном из вагонов из Симферополя.

Первый поезд №7 Санкт-Петербург - Севастополь отправился из северной столицы 23 декабря в 14 часов.