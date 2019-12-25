Жители микрорайона Марьино защитили от застройки островок зеленой зоны, который они сами называют "полянкой". Схватка с нечистоплотными чиновниками и дельцами длилась четверть века и, в конце концов, завершилась победой активистов. Коттеджи, выросшие на общественной земле снесены, а на их месте будет восстановлена полноценная зона отдыха для всего микрорайона.

Об этой неравной схватке "РГ" подробно рассказывала в номере от 24.01.2019 в статье "Крокус в бетоне". История началась в 1994 году, когда экс-мэр Симферополя Валерий Ермак своим решением перевел земли на окраине города из лесного фонда в категорию муниципальных, тут же отдав их под застройку некоей гражданке. С этого времени началась борьба активистов Марьино за свою "полянку", где любили отдыхать все жители микрорайона.

За это время какие только ухищрения не предпринимали ушлые дельцы, чтобы отобрать у людей единственный клочок земли, свободный от застройки.

По классической рейдерской схеме выделенные участки на "полянке" и прилегающему к ней закрытому воинскому кладбищу несколько раз перепродавали. За годы борьбы в это противостояние подключились прокуратура, экологи, Совет министров Крыма, мэрия Симферополя, Хозяйственный суд и множество других инстанций. Были моменты, когда активистам казалось, что победа уже близко, и захватчики вот-вот уберутся, но увы, как известный кот из басни, который "слушает да ест", владельцы участков на поляне продолжали возводить свои апартаменты.

Уже в российском Крыму на стороне марьинцев выступили Сергей Аксенов и министерство экологии республики. Но даже при поддержке этой "тяжелой артиллерии" дело о сносе незаконных коттеджей увязло в бюрократии, как танк в весенней распутице. За четверть века многие бы опустили руки и смирились с действительностью. Но только не активисты Марьино: Светлана Морозова, Елена Куклина и другие. Если бы был орден за гражданское мужество и принципиальность, то они точно были бы его достойны. И вот под Новый год случилось чудо. Поляну очистили от застройки, и назад пути не будет. Счастливые жители микрорайона ликуют и празднуют победу.

- Мы пребываем в состоянии эйфории и поверили в силу народа. Это дело всей моей жизни, - рассказала "РГ" председатель территориального общественного самоуправления "Марьино-1" Светлана Морозова. - Я за это время получила два высших образования, родила третьего ребенка, развелась с мужем, стала председателем ТОС "Марьино", научилась писать заявления и обращения, научилась проводить круглые столы, семинары и стала членом Общероссийского народного фронта.

Сейчас на "полянке" разбросаны остатки строительного мусора после сноса коттеджей.

- Попросим администрацию города помочь нам подготовить территорию к посадке хвойных деревьев, - поделилась планами Светлана Морозова. - У нас уже стоит на поляне спортплощадка, а мы еще хотим детскую площадку для малышей до 12 лет. И тогда у нас будет полноценная рекреационная территория с зонированием по возрастам и чистым воздухом. Это счастье!

А еще рядом с закрытым воинским кладбищем, где похоронен Герой Советского Союза Александр Чеботарев, марьинцы мечтают построить маленькую часовню. И раз они за это взялись, то часовня тоже обязательно будет.