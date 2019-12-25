Новости

Русский музей оштрафовали за протечки в потолке 15:00
Lada Granta стала бестселлером в Европе 15:00
В уголовном деле главы Туапсе появился эпизод о крупной взятке 14:53
Кабмин увеличил выплаты за медали крупнейших международных соревнований 14:46
В Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком 14:44
В Крыму за 2019 год зафиксировали почти 500 выбросов дельфинов 14:42
В Великом Новгороде подростка убили после отказа полицейских его искать 14:30
Шоураннер "Ведьмака" ответила Марку Хэмиллу по поводу роли Весемира 14:30
Птиц, которых отобрали у петербургских фотографов, выпустят на волю 14:24
На Урале завели дело о массовом отравлении в детсаду 14:20
В Казани пассажиры почти сутки не могут улететь в Череповец 14:19
Названы лучшие двигатели 2020 года 14:16
В Крыму назвали неадекватной реакцию Киева на первый поезд на полуостров 14:14
Испания намерена объявить тендер на покупку тысячи бронемашин 14:12
Раскрыта 150-летняя тайна "загадочного гоминоида" 14:12
Более 183 тысяч москвичей обратились в "Мою работу" в 2019 году 14:11
В Башкирии мошенники от имени властей просят деньги у предприятий 14:07
На Урале написали самое длинное письмо Деду Морозу 14:05
В Выборге на гидрографическом катамаране подняли Андреевский флаг 14:04
В Петербурге пассажир автобуса расстрелял безбилетника 13:57
Песков назвал большим достижением согласование "дорожных карт" России и Беларуси 13:57
"Крузенштерн" зашел в первый порт трансатлантического плавания 13:55
Психолог дала советы по "мягкому" избавлению от стресса 13:45
Стало известно, как будет работать метро в Петербурге в новогоднюю ночь 13:44
Белорусская таможня пополнила годовой бюджет на $4,2 млрд 13:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
25.12.2019 14:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В уголовном деле главы Туапсе появился эпизод о крупной взятке

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В деле главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева следователи выявили эпизод о получении "взятки в особо крупном размере" (по части 6 статьи 290 УК РФ). Это уголовное дело возбуждено руководителем следственного управления СКР по Краснодарскому краю Вадимом Бугаенко.

Фото: ArtsAnovA/istock
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами

По версии следствия, в мае нынешнего года к подозреваемому обратился местный предприниматель с просьбой предоставить ему в аренду земельный участок на 49 лет.

"Чиновник, зная, что без торгов этого сделать не получится, издал постановление о выделении участка в Туапсе, а также внес ложные сведения о решении Туапсинского городского суда как основание для выделения… 13 июня глава Туапсе заключил с местным жителем договор аренды сроком на 49 лет, указав заниженную стоимость арендной платы за год. В результате в городской бюджет не поступило свыше 23 миллионов рублей", - говорится в информации, опубликованной в среду на официальном сайте следственного управления СКР по Кубани.

Напомним, в августе нынешнего года Владимир Зверев был заключен под стражу: он подозревался в превышении должностных полномочий и служебном подлоге (по части 2 статьи 286, части 2 статьи 292 и части 1 статьи 292 УК РФ).

Сейчас следствие "установило факт передачи взятки чиновнику в 1,6 миллиона рублей" за предоставление земельного участка в аренду и оказание дальнейшего покровительства. По данным СУ СКР, предприниматель через знакомых передал сначала миллион рублей, а затем и оставшуюся часть денег.

Уголовные дела соединили в одно производство. Сейчас проводят следственные действия, устанавливая все обстоятельства преступления, а также выявляя другие возможные эпизоды. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, Владимир Зверев был избран на свой пост 16 февраля 2018 года.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

В Госдуме рассказали о размере и целях "новогоднего капитала" пенсионера
Выросло число пострадавших при аварии с вертолетом в Красноярском крае
Захарова: Тезис о недопустимости переписывания истории не приняли в Польше
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
Глава Минпромторга: Компании Apple невыгоден уход из России