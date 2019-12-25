В уголовном деле главы Туапсе появился эпизод о крупной взятке

В деле главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева следователи выявили эпизод о получении "взятки в особо крупном размере" (по части 6 статьи 290 УК РФ). Это уголовное дело возбуждено руководителем следственного управления СКР по Краснодарскому краю Вадимом Бугаенко.

По версии следствия, в мае нынешнего года к подозреваемому обратился местный предприниматель с просьбой предоставить ему в аренду земельный участок на 49 лет.

"Чиновник, зная, что без торгов этого сделать не получится, издал постановление о выделении участка в Туапсе, а также внес ложные сведения о решении Туапсинского городского суда как основание для выделения… 13 июня глава Туапсе заключил с местным жителем договор аренды сроком на 49 лет, указав заниженную стоимость арендной платы за год. В результате в городской бюджет не поступило свыше 23 миллионов рублей", - говорится в информации, опубликованной в среду на официальном сайте следственного управления СКР по Кубани.

Напомним, в августе нынешнего года Владимир Зверев был заключен под стражу: он подозревался в превышении должностных полномочий и служебном подлоге (по части 2 статьи 286, части 2 статьи 292 и части 1 статьи 292 УК РФ).

Сейчас следствие "установило факт передачи взятки чиновнику в 1,6 миллиона рублей" за предоставление земельного участка в аренду и оказание дальнейшего покровительства. По данным СУ СКР, предприниматель через знакомых передал сначала миллион рублей, а затем и оставшуюся часть денег.

Уголовные дела соединили в одно производство. Сейчас проводят следственные действия, устанавливая все обстоятельства преступления, а также выявляя другие возможные эпизоды. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, Владимир Зверев был избран на свой пост 16 февраля 2018 года.