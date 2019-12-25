В Крыму за 2019 год зафиксировали почти 500 выбросов дельфинов

Крымская некоммерческая организация "Безмятежное море" опубликовала тревожную статистику за 2019 год, свидетельствующую о продолжающейся гибели сотен дельфинов в Черном море.

В этом году волонтеры организации зарегистрировали 468 выбросов морских млекопитающих в Крыму - это 254 азовки, 95 афалин, 55 белобочек. Вид еще 64 погибших дельфинов установить не удалось из-за сильного разложения их трупов. 24 особи выбросились живыми.

Наиболее проблемным экологи называют воды Черного моря в районе Севастополя - 39 процентов всех выбросов приходится на него. На втором месте - Сакский район и Евпатория (по 30 процентов). Признаки попадания в рыболовные сети были отмечены у 73 процентов животных из тех, чье состояние еще позволяло оценить следы. В других ситуациях порезы сетей были незаметны из-за разложения тел и посмертного отслаивания эпидермиса.

- За 2,5 года мониторинга в Крыму зафиксировано почти 1200 выбросов дельфинов, - говорит учредитель организации "Безмятежное море", биолог и фотограф Анастасия Коростелева. - Статистика 2019 года осталась практически на уровне 2018-го. И главная причина - не столько в браконьерской рыбной ловле, а в том, что прилов дельфинов в сети даже легально ведущих промысел рыбаков и выбрасывание получивших травмы особей никак не регламентировано законодательно. За это не предусмотрено никакое наказание. Вместе с пограничниками мы пытаемся обратить на это внимание, но пока проблема остается.

Экологи считают, что Госдума должна внести поправки в федеральный закон "О рыболовстве", который четко регламентирует действия рыбаков в случае попадания морских млекопитающих в их сети.

Справка "РГ"

Крымская некоммерческая организация "Безмятежное море" создана в апреле 2017 года. Всего с того момента в Крыму зарегистрировано 1186 выбросов: 708 азовок, 218 афалин, 113 белобочек и 147 дельфинов не уточненного вида. В основном дельфины попадаются в крупноячеистые жаберные сети. Причем, уверяют экологи, на берег море выбрасывает лишь малую часть погибших от орудий лова дельфинов.