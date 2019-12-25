В Тюменской области обвиняемую в убийстве младенца няню признали невменяемой

Молодую тюменку, которая убила оставленного на ее попечении младенца, признали невменяемой.

"Расследование завершено. Материалы переданы прокурору для решения вопроса о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера", - сообщает пресс-служба Следственного комитета Тюменской области.

Напомним, трагедия произошла в небольшом городе Заводоуковск 24 сентября: днем из квартиры в доме на улице Северной бесследно пропал грудничок, родители которого отлучились на несколько часов и оставили его под присмотром знакомой.

На поиски были брошены силы сотрудников СК и МВД - оперативно 23-летнюю няню разыскали и задержали. По версии правоохранительных органов, она выкрала пятимесячного малыша около полудня, унесла в лес и там убила.

Ей предъявили обвинение по двум статья: похищение и убийство.

"Была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая подтвердила диагноз "параноидная шизофрения без ремиссии". А так же синдром зависимости от алкоголя начальной стадии. Фигурантка признана невменяемой, она представляет опасность для себя и окружающих и нуждается в принудительном лечении", - резюмирует следствие.