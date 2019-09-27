В Тюменской области арестовали обвиняемую в убийстве младенца няню

В Тюменской области арестовали местную жительницу, обвиняемую в похищении и убийстве младенца.

"Сегодня по ходатайству следствия суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Напомним, трагедия произошла в небольшом городе Заводоуковск 24 сентября: днем из квартиры в доме на улице Северной был похищен грудничок. Родители отлучились на несколько часов и оставили сына под присмотром знакомой девушки.

На поиски были брошены силы сотрудников СК и МВД - оперативно няня была обнаружена и задержана. По версии правоохранительных органов, она выкрала подопечного около полудня, унесла в лес и там примерно через час убила. 23-летней девушке предъявлено обвинение в похищении и убийстве. Фигурантка призналась в содеянном.

"Следователи выясняют причины и условия, которые способствовали совершению преступления. Расследование продолжается", - уточнили в СК.