В Тюменской области похитившая младенца няня призналась в его убийстве

Девушку, которую накануне нашли в лесу Заводоуковска с мертвым мальчиком, признала свою вину в убийстве.

24 сентября днем родители ребенка попросили девушку присмотреть за малышом. Вернувшись домой, они обнаружили, что няни и младенца нет.

СК РФ по Тюменской области возбудил уголовное дело о похищении несовершеннолетнего. Пропавших нашли в трех километрах от дома по улице Северной в лесу. Ребенок был мертв, 24-летнюю девушку задержали.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, няня убила младенца в лесу через час после того, как они туда ушли, то есть, в 13 часов местного времени.

По данным РИА Новости, подозреваемая призналась в убийстве малолетнего. В ближайшее время будет решен вопрос о квалификации действий, привлечении ее в качестве обвиняемой и избрании меры пресечения.