Видео: в Челябинске владелец внедорожника очистил дорогу от снега

Не все герои, как мы знаем, носят плащи, и мало кто из них любит попадать на экраны телевизоров и первые полосы газет. Узнать настоящего защитника Готэма легче всего не по обтягивающему трико с ярким лого, и даже не по бэтмобилю, а по поступкам, по способности думать об остальных жителях города, по готовности защитить слабого и прийти на выручку там, где бессильны правоохранительные органы и даже службы ЖКХ.

Вот он, наш новый герой - житель Челябинска, владелец внедорожника, спасший сотни горожан от стояния в пробках на заснеженных улицах и от аварий на скользкой дороге. Без громких слов и эффектных поз, без кампанейщины в соцсетях и звучных хэштегов он нацепил навесной снеугоуборочный отвал и прошелся с ним по заснеженным обочинам, убрал завалы, расширил проезжую часть на метр-полтора.

Нет сомнений, что перед нами тот самый герой, который нужен городу всегда, но особенно остро - с ноября по март, в период гололедицы и интенсивных снегопадов.