Новости

В Хабаровске и Владивостоке "заминировали" вокзалы 08:43
Поезд из Петербурга прибыл в Симферополь 08:33
Пассажир упал на пути на "фиолетовой" ветке московского метро 08:33
В новосибирском метро женщина упала на рельсы перед поездом 08:31
Кабмин Украины провел экстренное совещание по газовым переговорам с РФ 08:30
Глава Бурятии сделал выговор курящему водителю школьного автобуса 08:28
Глава Счетной палаты рассказал о спасении Путиным экономики РФ 08:08
Видео: в Челябинске владелец внедорожника очистил дорогу от снега 08:00
Еврейская община России поблагодарила Путина за критику посла Польши 07:58
Нурмагомедов вошел в тройку сильнейших бойцов ММА 07:50
Назван окончательный состав сборной России на молодежный ЧМ по хоккею 07:27
Глава Минпромторга: Компании Apple невыгоден уход из России 07:05
Опубликовано видео проезда первого поезда по Крымскому мосту 06:50
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту 06:47
Из хабаровского аэропорта эвакуировали людей из-за "минирования" 06:46
В Приморье пассажирский автобус насмерть сбил 7-летнего ребенка 06:22
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль 06:13
Боевики вдвое увеличили обстрелы в Сирии 06:01
В Магадане сотрудник колонии передал заключенному три телефона 05:59
Закупаемые в США военные конвертопланы разместят в пригороде Токио 05:52
На Камчатке задержали судно с 10 незаконно пойманными кречетами 05:28
Пассажирский катер затонул у берегов Гаити 05:23
В Хабаровском крае осудят директора школы, где на ученицу упала крыша 04:37
На Камчатке обстреляют лавиноопасные склоны вулкана 04:34
Президент Бразилии рассказал о потере памяти 04:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
25.12.2019 08:00
Рубрика: Авто
Проект: В регионах

Видео: в Челябинске владелец внедорожника очистил дорогу от снега

Текст: Вадим Давыденко

Не все герои, как мы знаем, носят плащи, и мало кто из них любит попадать на экраны телевизоров и первые полосы газет. Узнать настоящего защитника Готэма легче всего не по обтягивающему трико с ярким лого, и даже не по бэтмобилю, а по поступкам, по способности думать об остальных жителях города, по готовности защитить слабого и прийти на выручку там, где бессильны правоохранительные органы и даже службы ЖКХ.

Фото: скриншот с www.vk.com
Видео: в Подмосковье на ходу взорвалась машина такси

Вот он, наш новый герой - житель Челябинска, владелец внедорожника, спасший сотни горожан от стояния в пробках на заснеженных улицах и от аварий на скользкой дороге. Без громких слов и эффектных поз, без кампанейщины в соцсетях и звучных хэштегов он нацепил навесной снеугоуборочный отвал и прошелся с ним по заснеженным обочинам, убрал завалы, расширил проезжую часть на метр-полтора.

Нет сомнений, что перед нами тот самый герой, который нужен городу всегда, но особенно остро - с ноября по март, в период гололедицы и интенсивных снегопадов.

Видео: убегая от копов, нарушитель влетел на пикапе в здание аэропорта
Видео: оторвавшееся у грузовика колесо чуть не раздавило легковушку
Авто Видео Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск РГ-Видео

Главное сегодня

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль
Глава Минпромторга: Компании Apple невыгоден уход из России
Путин назвал сволочью идеолога установки памятника Гитлеру за высылку евреев
Медведев поручил пресечь незаконный оборот никотиносодержащей продукции
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту