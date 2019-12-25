Сбербанк передал "золотую акцию" "Яндексу"

Компания "Яндекс" стала обладателем "золотой акции" Сбербанка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Акция поможет блокировать продажу более 25% акций интернет-компании.

После создания Фонда общественных интересов "золотая акция" будет передана в него.

Напомним, недавно интернет-компания объявила о планах изменить структуру своего управления, а также о том, что будет создан Фонд общественных интересов, с советом директоров которого "Яндекс" будет согласовывать консолидацию 10 и более процентов своих акций, передачу интеллектуальной собственности. В совет директоров фонда войдут 11 человек: представители вузов, Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Школы управления "Сколково" и других структур.