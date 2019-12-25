Сергей Шойгу: Минобороны переходит на плановую подготовку офицеров

Глава военного ведомства России Сергей Шойгу, выступая в среду на заседании Общественного совета при Минобороны, заявил, что система подготовки офицерского состава в нашей стране полностью восстановлена. Это касается как курсантов армейских и флотских училищ, так и выпускников ведомственных академий.

- После сокращения ситуация была критической, особенно это касалось летного состава и авиационных техников. Мы были вынуждены сделать ускоренный выпуск, учеба для курсантов была сокращена на год. Также продлили предельный срок службы офицерам на 5-10 лет. За счет этого удалось укомплектовать офицерские должности на 95 процентов. Теперь переходим на плановую подготовку офицеров, - сказал Шойгу общественникам.

Напомним, что днем ранее, на заседании расширенной коллегии Минобороны, в котором участвовал президент РФ Владимир Путин, министр доложил, что в нынешнем году в войска были направлены более 14-ти тысяч офицеров-выпускников. "Это уже второй полноценный выпуск из наших вузов. Система военного образования вышла на требуемую ёмкость подготовки и в состоянии обеспечить потребность армии в квалифицированных военных кадрах", - сделал вывод Шойгу.

По его словам, средний возраст офицеров Российской армии составляет 35 лет. Их отличают высокие морально-волевые качества и профессионализм. Боевой опыт получили все командующие войсками военных округов, общевойсковыми армиями, армиями ВВС и ПВО, командиры дивизий, бригад и полков, 90 процентов лётного состава, 56 процентов специалистов ПВО, 61 процент ВМФ, 98 процентов военной полиции и 78 процентов инженерных войск.

На коллегии министр подчеркнул, что поддерживается высокий конкурс в военные вузы. В нынешнем году он доходил до 18-ти человек на место. Кроме того, наращивается электронная образовательная среда. За последние три года количество базовых электронных учебников, используемых курсантами и слушателями армейских и флотских вузов, увеличилось в три раза.