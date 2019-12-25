Сеул, Вашингтон и Токио с напряжением ждут "подарка" от Ким Чен Ына

В воздух подняты и 24 часа в сутки барражируют сразу несколько самых новейших и мощных самолетов-шпионов, на Корейский полуостров нацелились военные спутники нескольких стран, оснащенные самыми последними комплексами слежения корабли ВМС и радары противоракетной обороны задействованы на полную мощность, в глубоких подземных бункерах штабов днем и ночью в усиленном режиме несут боевое дежурство офицеры вооруженных сил Республики Корея, Японии, а также представители контингентов армии США в этих странах - такова картина, которую можно сейчас наблюдать на Корейском полуострове и в прилегающих государствах. А все потому, что КНДР заранее предупредила, что готовится преподнести "рождественский подарок", не уточнив, каким именно он будет. Многие надеются, что все так или иначе "обойдется" и нового военного противостояния в регионе удастся избежать.

Тема с "рождественским подарком от Ким Чен Ына" стала витать уже несколько недель назад, когда официальный представитель КНДР заявил, что от поведения США зависит, "какой презент у них будет к Рождеству", напомнив ультиматум лидера КНДР к Вашингтону "до конца года выработать новый подход к диалогу" с Пхеньяном, Хотя подарок, если он будет, предназначается в первую очередь для президента США Дональда Трампа, но содержание "посылки" крайне сильно интересует Южную Корею и Японию, где тоже усиленно гадают, чего им ожидать.

КНДР накануне уже сделала определенные намеки по поводу своих возможных действий. Было заявлено, что в последнюю декаду декабря будет пленум Центрального Комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК), где ожидается принятие важных решений. Одновременно на ракетных полигонах Страны чучхе была зафиксирована повышенная активность, передвижение техники. Пхеньян также сообщил, что его военные специалисты добились двух "больших успехов в деле совершенствования ракетно-ядерных сил сдерживания".

Учитывая личный ультиматум от Ким Чен Ына, неоднократные напоминания КНДР об истекающем времени, а также нежелание Вашингтона идти на требуемые Пхеньяном от США радикальные уступки, то эксперты склоняются ко мнению, что "подарок скорее всего будет", но он мало кого порадует и приведет к скачку напряженности в регионе. Ведь и США не смогут оставить его без надлежащего ответа.

По поводу наиболее вероятных шагов КНДР большинство зарубежных специалистов считают, что Пхеньян скорее всего пойдет на запуск либо межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которая продемонстрирует дальность, способную наносить удары по континентальной части США, либо выведет на орбиту земли спутник при помощи ракеты-носителя, что также будет воспринято в Сеуле, Вашингтоне и Токио как демонстрация военных мускулов Пхеньяна. Не исключены и другие варианты, включая публичный отказ КНДР от продолжения диалога с США, заявление Ким Чен Ына о прекращении действия собственного моратория на испытания ядерного оружия или МБР, а также непосредственно взрыв ядерного боезаряда. Впрочем, последнее считают наиболее маловероятным, полагая, что "скорее всего КНДР запустит большую ракету в качестве подарка".

Вот подготовку к подобным запускам и пытаются сейчас выявить военные США, Южной Кореи и Японии и вся их техника, наблюдая буквально за каждым сантиметром в районе военных объектов КНДР.

Одновременно не остались в стороне политики и дипломаты. Дональд Трамп заявил, что США справятся "с любым подарком" от Кима. В Сеуле же явно не хотят видеть скачок напряженности у своих границ, тем более что нынешнее правительство Южной Кореи настроено на диалог и сотрудничество с Севером, а новое противостояние разрушит усилия президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, который успел уже несколько раз повстречаться с Ким Чен Ыном, посетил Пхеньян и вообще действительно пытается оживить межкорейские контакты, развитие которых, однако, тормозится отсутствием прогресса в американо-северокорейском диалоге.

По поводу нынешней ситуации представители администрации президента РК отказались от комментариев, заявив журналистам лишь, что они "внимательно наблюдают". Инициативу взял на себя сам президент Мун Чжэ Ин, который пару дней назад встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. После беседы два президента призвали КНДР и США продолжить усилия по развитию диалога и отказаться от нагнетания напряженности.

В руководстве Южной Кореи явно надеются, что взвешенная позиция Китая станет дополнительным фактором, который заставит Пхеньян хорошенько подумать, прежде чем делать какие-то резкие шаги. В итоге сейчас все с напряжением ждут, что предпримет Северная Корея.

Некоторые эксперты стали уже высказывать осторожную надежду, что, мол, Ким просто решил попугать США, а в итоге обойдется без пресловутого "рождественского презента". В качестве времени, до которого будут ждать "подарка", сейчас называют вечер четверга 26 декабря. Если все пройдет спокойно и без ракетно-ядерных "фейерверков", на что многие надеются, то скорее всего Северная Корея передумала провоцировать США.

Правда потом будут ждать другого события - пленума ЦК Трудовой партии Кореи и новогоднего послания Ким Чен Ына, где скорее всего будет заявлено о новой политике Северной Кореи.

Есть и те, кто отмечает, что "подарка на Рождество" вполне можно ждать и еще пару недель. Не исключено, что Ким Чен Ын использует принятый в России рождественский календарь, а потому военным США, Южной Кореи и Японии стоит не вылезать из бункеров как минимум еще до 7 января следующего года.