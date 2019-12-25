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25.12.2019 16:45
Рубрика: Общество

Шойгу выразил соболезнования близким Махмута Гареева

Текст: Иван Петров

Соболезнования родным и близким известного советского и российского военачальника генерала армии Махмута Гареева выразил министр обороны России Сергей Шойгу. "Примите мои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Махмута Ахметовича. Он был удивительным человеком, поражавшим своей неиссякаемой энергией, великодушием, жизнелюбием и отзывчивостью. Махмут Гареев - это истинный офицер и настоящий патриот, преданный воинскому долгу, он всегда отдавал себя без остатка делу служения Отчизне", - сказал Шойгу.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Ушел из жизни президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев

Глава Минобороны добавил, что самой высокой оценки и большого уважения заслуживают вклад Гареева в укрепление обороноспособности Родины и его непримиримая борьба с фальсификацией отечественной истории. "Искренне сочувствую вашему горю и разделяю тяжесть этой невосполнимой утраты. Светлая память Махмуту Ахметовичу Гарееву", - заключил министр обороны.

Ранее "Российская газета" сообщила о том, что на 97-м году ушел из жизни президент Академии военных наук Махмут Гареев.

Общество Утраты Правительство Минобороны

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