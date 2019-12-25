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25.12.2019 12:45
Рубрика: Власть

В Госдуме рассказали о размере и целях "новогоднего капитала" пенсионера

Текст: Татьяна Замахина
Депутат ГД Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с предложением создать "новогодний капитал" для одиноких российских пенсионеров. Автор идеи рассказал "РГ", о какой сумме идет речь и на что можно будет потратить эти деньги в случае реализации инициативы.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Выплата предлагается в размере средней пенсии по региону, в котором проживает пенсионер, рассказал зампред комитета Госдумы по образованию и науке. Речь фактически о 13-ой пенсии, согласился он.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Новогоднюю выплату для пенсионеров в случае, если ее одобрят, можно будет потратить на что угодно - никак это контролироваться не будет. "На любые цели: кто-то пойдет подлечиться, кто-то пойдет купит обувь теплую, кто-то потратит деньги на организацию застолья", - заявил автор.

Откуда брать на это средства? Инициатор считает, что можно потратить на указанные цели деньги, которые высвободились после повышения возраста выхода на пенсию. Возможно и использование средств федерального бюджета, который является профицитным. "То есть деньги есть на это", - резюмировал депутат.

Ранее с инициативой дать россиянам тринадцатые пенсии, а также зарплаты и стипендии выступил глава фракции "Справделивая Россия" Сергей Миронов на финальном пленарном заседании осенней сессии.

Минтруд получил письмо о "новогоднем капитале" для одиноких пенсионеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

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