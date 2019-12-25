Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
25.12.2019 20:15
Рубрика: Легковые авто

В России резко выросли продажи Lamborghini Urus

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Lamborghini Фото: Пресс-служба Lamborghini
Фото: Пресс-служба Lamborghini

В 2019 году Lamborghini получил 128 заказов на кроссовер Urus из России - вдвое больше, чем в 2018-м, сообщил в интервью Automotive News глава компании Стефано Доменикале. Впрочем, это не рекорд: продажи в Италии выросли втрое. Минимальный срок ожидания Urus - 9 месяцев - при таком взрывном росте спроса сильно растягивается, поэтому компания ради таких случаев готова на уступку в стратегии на ограничение объемов выпуска.

Фото: Юрий Зубко/РГ
Lada Granta стала бестселлером в Европе

Стабильно растет спрос и на рынках Ближнего и Дальнего Востока, в американских штатах Калифорния и Флорида. Некоторые нетерпеливые клиенты предлагали 25 000 евро и больше, чтобы перекупить исполненные заказы на Urus.

Основная масса покупателей Urus - мужчины 45-55 лет (для сравнения: для покупателей купе Aventador и Hurracan этот показатель 30-45 лет). 70% из них впервые приобретают автомобиль Lamborghini. Главными потребителями продукции Lamborghini являются жители США, Японии и Британии.

2019 год для Lamborghini будет рекордным по продажам, девятым подряд. Рост по сравнению с прошлым годом ожидается на уровне 46%. Роль кроссовера Urus при этом ключевая, на него приходится 55% производственной программы Lamborghini.

Если хочется легенду: покупаем 25-летний Mercedes-Benz W124
Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу за 666 666 рублей
#Lamborghini