В России резко выросли продажи Lamborghini Urus

В 2019 году Lamborghini получил 128 заказов на кроссовер Urus из России - вдвое больше, чем в 2018-м, сообщил в интервью Automotive News глава компании Стефано Доменикале. Впрочем, это не рекорд: продажи в Италии выросли втрое. Минимальный срок ожидания Urus - 9 месяцев - при таком взрывном росте спроса сильно растягивается, поэтому компания ради таких случаев готова на уступку в стратегии на ограничение объемов выпуска.

Стабильно растет спрос и на рынках Ближнего и Дальнего Востока, в американских штатах Калифорния и Флорида. Некоторые нетерпеливые клиенты предлагали 25 000 евро и больше, чтобы перекупить исполненные заказы на Urus.

Основная масса покупателей Urus - мужчины 45-55 лет (для сравнения: для покупателей купе Aventador и Hurracan этот показатель 30-45 лет). 70% из них впервые приобретают автомобиль Lamborghini. Главными потребителями продукции Lamborghini являются жители США, Японии и Британии.

2019 год для Lamborghini будет рекордным по продажам, девятым подряд. Рост по сравнению с прошлым годом ожидается на уровне 46%. Роль кроссовера Urus при этом ключевая, на него приходится 55% производственной программы Lamborghini.