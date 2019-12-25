Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
18:40 24.12.2019
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8049)

Метры обновили прейскурант

Норматив стоимости жилья в России на 2020 год повышен

"Российская газета" публикует приказ Минстроя о нормативе стоимости квадратного метра и средней рыночной стоимости жилья по регионам России на начало 2020 года. От этих цен зависит размер социальных выплат, которые получает ряд категорий граждан на приобретение недвижимости. Среди них, например, вынужденные переселенцы, те, кто выезжает из районов Крайнего Севера, пострадавшие от радиационных аварий, молодые ученые.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За полгода норматив стоимости "квадрата" подрос на 1,9% - до 46 013 рублей. Рыночная стоимость жилья, устанавливаемая в каждом квартале, изменилась в 32 регионах РФ. Среди них - Московская, Пензенская, Саратовская, Тюменская области, Севастополь и Санкт-Петербург, весь Дальний Восток. Существеннее всего подорожало жилье на Сахалине - с 67 930 до 79 331 рубля за "квадрат". А вот в Якутии и Хабаровском крае цены даже немного снизились. Регионом с самыми дорогими квартирами, судя по документу, остается Москва - здесь стоимость квадратного метра держится на уровне 105 043 рублей. А самое дешевое жилье - в Брянской области (30 412 рублей за метр).

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России увеличилось число новостроек

"Показатели средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья по регионам подлежат применению для расчета размеров социальных выплат, которые предоставляются на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета", - напоминают в Минстрое.

Стоимость жилья определяется Минстроем по данным Росстата о ценах на первичном и вторичном рынках, стоимости строительства, мониторинге рыночной стоимости.

46 тысяч рублей превысил норматив стоимости квадратного метра жилья, установленный Минстроем

За год рыночные цены на жилье поднялись на 11%, тогда как по документам Минстроя норматив вырос на 6%, указывает руководитель юридического департамента "МИЭЛЬ-Новостройки" Антонина Друева. Представленная в документах стоимость жилья существенно ниже рыночной, считает она. Так что, по мнению эксперта, не исключено, что получатели социальных выплат будут вынуждены доплачивать при покупке жилья.

Сейчас читают

ЖКХ
17:11

Как уменьшить платежи за ЖКУ

Как уменьшить платежи за ЖКУ

Граждане могут добиться не только уменьшения платы за коммунальные услуги и содержание общего имущества, но и бонуса в виде уплаченного управляющей организацией штрафа за неверно начисленные платежи. "РГ" выяснила, как это сделать

Недвижимость
14:15

В России увеличилось число новостроек

В России увеличилось число новостроек

К концу года в России будет возведено около 80 миллионов квадратных метров жилых помещений. "Впервые с 2015 года переходим на положительную динамику", - отметил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев

Инфраструктура
23.12.2019

В России будет создан реестр государственных долгостроев

В России будет создан реестр государственных долгостроев

71,3 тысячи недостроев, которые были профинансированы за счет бюджета, насчитали в России. Наибольшая доля проблемных объектов - в Башкортостане, Дагестане и Тверской области. Строительство 20 тысяч этих объектов и не начиналось, сообщил вице-премьер Виталий Мутко