"Российская газета" публикует приказ Минстроя о нормативе стоимости квадратного метра и средней рыночной стоимости жилья по регионам России на начало 2020 года. От этих цен зависит размер социальных выплат, которые получает ряд категорий граждан на приобретение недвижимости. Среди них, например, вынужденные переселенцы, те, кто выезжает из районов Крайнего Севера, пострадавшие от радиационных аварий, молодые ученые.

За полгода норматив стоимости "квадрата" подрос на 1,9% - до 46 013 рублей. Рыночная стоимость жилья, устанавливаемая в каждом квартале, изменилась в 32 регионах РФ. Среди них - Московская, Пензенская, Саратовская, Тюменская области, Севастополь и Санкт-Петербург, весь Дальний Восток. Существеннее всего подорожало жилье на Сахалине - с 67 930 до 79 331 рубля за "квадрат". А вот в Якутии и Хабаровском крае цены даже немного снизились. Регионом с самыми дорогими квартирами, судя по документу, остается Москва - здесь стоимость квадратного метра держится на уровне 105 043 рублей. А самое дешевое жилье - в Брянской области (30 412 рублей за метр).

"Показатели средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья по регионам подлежат применению для расчета размеров социальных выплат, которые предоставляются на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета", - напоминают в Минстрое.

Стоимость жилья определяется Минстроем по данным Росстата о ценах на первичном и вторичном рынках, стоимости строительства, мониторинге рыночной стоимости.

46 тысяч рублей превысил норматив стоимости квадратного метра жилья, установленный Минстроем

За год рыночные цены на жилье поднялись на 11%, тогда как по документам Минстроя норматив вырос на 6%, указывает руководитель юридического департамента "МИЭЛЬ-Новостройки" Антонина Друева. Представленная в документах стоимость жилья существенно ниже рыночной, считает она. Так что, по мнению эксперта, не исключено, что получатели социальных выплат будут вынуждены доплачивать при покупке жилья.