Строго говоря, такая норма действует и сейчас, она просто не была прописана в правилах дорожного движения. А это вызывало конфликты на дороге. Напомним, что еще в мае этого года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, согласно которым водитель, который приобрел электронный полис ОСАГО, может предъявлять для проверки как копию такого полиса на бумажном носителе, так и электронный документ. То есть показать этот полис на смартфоне или планшете. При этом сотрудник ГИБДД может проверить, заключал ли водитель такой договор в автоматизированной информационной системе ОСАГО.

Но в правилах дорожного движения было прописано требование возить с собой его копию только на бумажном носителе. В итоге тех водителей, которые не имели при себе распечатки, некоторые сотрудники ГИБДД наказывали, как за управление без документов.

Если был заключен электронный договор, то предъявляется полис в виде электронного документа

С этой ситуацией пришлось разбираться Верховному суду. В итоге в постановлении Пленума ВС было четко прописано, что если водитель приобрел электронный полис, то возить с собой бумажную копию ему необязательно. Верховный суд напомнил, что правила дорожного движения утверждаются постановлением правительства. А закон имеет большую силу, чем постановление правительства. Следовательно, в ситуации, когда у водителя нет распечатки полиса, требуется руководствоваться законом об ОСАГО, а не правилами дорожного движения.

Однако не все сотрудники ГИБДД изучают постановление Пленума Верховного суда. В итоге конфликты на дорогах продолжались. Поэтому МВД и разработало поправки в правила дорожного движения. Соответствующее постановление правительства вступит в силу 2 января.

В новом пункте Правил 2.1.1.1, так же как и в законе, прописано, что в случае если был заключен электронный договор, то предъявляется полис в виде электронного документа или его копия на бумажном носителе. Таким образом споров на дороге больше возникать по этому вопросу не должно. Правила привели в соответствие с законом.