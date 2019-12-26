Арашуковы останутся под стражей до конца января

Экс-сенатор Рауф Арашуков и его отец, проходящие фигурантами по резонансному делу, останутся под арестом еще на месяц, до конца января. Такое решение принял сегодня судья Басманного суда столицы, передает РИА Новости.

Кроме того, СМИ стало известно о еще четырех уголовных делах о растрате, возбужденных против Арашукова-отца, а также против его супруги и дочери.

Напомним, что в начале года Арашуковы были арестованы по обвинению в участии в преступной группировке, убийствах, давлении на свидетеля и хищении у "Газпрома" 30 млрд рублей. Фигурантами по этому делу проходит также ряд родственников и близких этой семьи.