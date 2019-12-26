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26.12.2019 19:09
Рубрика: Экономика

Не путать с бандой

Бизнес выводят из-под статьи о преступных сообществах
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8052)
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о выводе занятых обычной экономической деятельностью компаний из-под статьи 210 Уголовного кодекса (УК) об организованных преступных сообществах. Если такой закон будет принят, данную статью правоохранители смогут применять только к структурам, которые создавались специально для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. В Госдуме уже заявили, что оперативно рассмотрят инициативу президента.
Статья 210 УК РФ в свое время принималась для борьбы с организованной преступностью, но широкое толкование позволяет применять ее в отношении обычного бизнеса. Фото: Alxeypnferov / istock Статья 210 УК РФ в свое время принималась для борьбы с организованной преступностью, но широкое толкование позволяет применять ее в отношении обычного бизнеса. Фото: Alxeypnferov / istock
Статья 210 УК РФ в свое время принималась для борьбы с организованной преступностью, но широкое толкование позволяет применять ее в отношении обычного бизнеса. Фото: Alxeypnferov / istock

В пояснительной записке к законопроекту говорится о тревожной тенденции, которая в последнее время наметилась в судебно-следственной практике. Речь идет о том, что положения статьи 210 УК РФ "применяются формально в отношении учредителей, руководителей и сотрудников организаций, которые осуществляют обычную экономическую и иную деятельность и никак не связаны с организованной преступностью". В случае принятия поправок правоохранительным органам придется отказаться от применения по формальным признакам в отношении предпринимателей суровой нормы, предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы.

Фото: iStock
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Президент предложил прописать в УК, что учредители, руководители и работники организации не подлежат уголовной ответственности только в силу наличия организованной структуры данной компании. Исключение составят случаи, когда организация или ее подразделение были специально созданы для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Это предлагается указать в примечании к статье 210.

Напомним, о необходимости таких поправок Владимир Путин заявил в ходе "Прямой линии" в июне этого года. Президент тогда обратил внимание на то, что сегодня "под преступное сообщество можно подвести совет директоров любой организации, где ктото из ее членов замечен в нарушениях закона", и назвал ситуацию недопустимой. Как отмечал ранее зампред Верховного суда Владимир Давыдов, статью 210 органы предварительного расследования вменяют предпринимателям, что позволяет обойти запрет на их арест, дольше держать под стражей и добиваться более строгого наказания.

Госдума в приоритетном порядке будет рассматривать внесенный президентом законопроект. Совет Госдумы обсудит документ на своем первом заседании в новом году, 13 января. Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный ("Единая Россия") пояснил "РГ", что любые экономические предприятия имеют руководство, единые цели, что, по сути, может быть квалифицировано как организованное сообщество. И так как выявилось широкое толкование указанной статьи, президент вышел с инициативой, которая внесет в ситуацию ясность, добавил парламентарий. "Я специально запросил данные в Генпрокуратуре. И статистика говорит об огромной проблеме, - отметил Выборный. - Из тысячи возбужденных уголовных дел по статье о преступных сообществах до суда доходит не больше 15-20%". А ведь за каждым таким обвинением предпринимателей стоят судьбы людей - и не только родных и близких, но и работников, добавил депутат.

Экономика Бизнес Президент Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

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