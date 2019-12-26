Евгения Медведева повредила конек, но не снимется с ЧР

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева повредила ботинок конька перед стартом чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. Инцидент произошел во время тренировки не на основной "Платинум Арене", а на запасном катке "Кристалл", куда доступ для журналистов закрыт.

Эту новость подтвердил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

- Да, проблема с ботинком существует, - приводят слова Горшкова РИА Новости. - Но пока о снятии с чемпионата речи не идет.

Напомним, что накануне о приостановлении карьеры объявила олимпийская чемпионка Алина Загитова. А всего несколько дней назад в СМИ появились слухи о снятии с ЧР фаворитки турнира одиночниц, победительницы финала Гран-при этого сезона Алены Косторной. Но они были опровергнуты представителями ФФККР.

Девушки представят короткую программу завтра, 27 декабря.