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26.12.2019 19:04
Рубрика: Спорт

Федор Емельяненко: Для меня брат "мертв", но я молюсь, чтобы он "ожил"

Текст: Максим Домчев
Александр (слева) и Федор Емельяненко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Александр (слева) и Федор Емельяненко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Александр (слева) и Федор Емельяненко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Братья перестали общаться после того, как Александру, также бойцу ММА, в 2014 году предъявили обвинения в изнасиловании. По этому делу Емельяненко-младший отбыл тюремный срок и в конце 2016 года вышел на свободу. Впоследствии братья не общались. Ранее, в этом году, Александр Емельяненко публично подверг резкой критике Федора, добавив, что тот не помогал ему во время лишения свободы.

"Для меня на сегодняшний день Александр мертв. Но я молюсь, чтобы он ожил и нашелся", - сказал Емельяненко-старший, чьи слова приводит Sport24.

По его словам, для того, чтобы помириться, Александру Емельяненко сначала нужно "извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее". "Перед всеми, кого он называл животными", - добавил спортсмен.

Федор Емельяненко также раскритиковал бой по боксерским правилам, в котором его младший брат нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева, и подчеркнул, что это был не спорт.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Персона: Федор Емельяненко

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