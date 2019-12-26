"Я, слава богу, не депрессивный человек по натуре. Не скажу, что я такой солнечный и розовый оптимист, но если брать два этих понятия - "пессимист" и "оптимист", то я скорее оптимист. Я верю в то, что Господь всё сделает так, как надо. Конечно, бывают моменты, когда я расстраиваюсь. Но в последние годы заплакать для меня - дело очень тяжелое".

"Если надо быть жесткой, тоже могу. Не могу простить предательства. Никому. И мужу не смогла. И артистам. Однажды руководство театра вынуждено было отменить спектакль: артист взял бюллетень, а замены на эту роль не было. Зрители, сдавая билеты, очень возмущались. Потом мы узнали, что в этот же вечер актер на соседней улице играл в антрепризе. Наутро его в труппе театра уже не было".

"Театр становится сегодня модным местом, и это печально. Слепое подражание любой моде - в одежде, в прическах, в желании посмотреть тот или иной фильм - меня не увлекает и не заражает. Мне кажется, что моде надо не подражать, а приспосабливать ее под себя".

"Слова "режиссер" нет в женском роде, что вполне естественно. Это занятие требует нечеловеческого терпения, которым редко обладает женщина. ...Режиссер соединяет в себе и психолога, и психотерапевта, и экстрасенса, и гипнотизера."

"Всем врачам я отвечаю: "Если вы думаете, что я мечтаю так спокойно доживать, сразу говорю - не будет этого". Спокойно доживать я не сумею, не умею, не хочу".