Кабмин одобрил введение штрафов за неоплату проезда по платной дороге

Правительство одобрило введение штрафов за неоплаченный проезд по платным автомобильным дорогам.

На последнем заседании кабинета министров в среду рассматривалось сразу несколько законопроектов, направленных на развитие в стране сети скоростных автомобильных дорог, в частности, для внедрения безбарьерных систем взимания платы на платных трассах.

Поправки в закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности вводят запрет на езду по таким дорогам без внесения платы в установленном порядке. Штрафы для "зайцев" пропишут в Кодексе об административных правонарушениях. Ранее сообщалось, что они могут составить от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от обстоятельств.

Все средства, собранные с нарушителей, правительство намерено направлять в Федеральный дорожный фонд, откуда потом они будут расходоваться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание федеральных автотрасс общего пользования. Такой порядок предусмотрен одобренными поправками в Бюджетный кодекс.