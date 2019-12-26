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26.12.2019 11:52
Рубрика: Госуправление

Кабмин одобрил введение штрафов за неоплату проезда по платной дороге

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство одобрило введение штрафов за неоплаченный проезд по платным автомобильным дорогам.
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

На последнем заседании кабинета министров в среду рассматривалось сразу несколько законопроектов, направленных на развитие в стране сети скоростных автомобильных дорог, в частности, для внедрения безбарьерных систем взимания платы на платных трассах.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Поправки в закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности вводят запрет на езду по таким дорогам без внесения платы в установленном порядке. Штрафы для "зайцев" пропишут в Кодексе об административных правонарушениях. Ранее сообщалось, что они могут составить от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от обстоятельств.

Все средства, собранные с нарушителей, правительство намерено направлять в Федеральный дорожный фонд, откуда потом они будут расходоваться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание федеральных автотрасс общего пользования. Такой порядок предусмотрен одобренными поправками в Бюджетный кодекс.