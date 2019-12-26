Какие "Буханки" могут встать на конвейер

Ульяновский автомобильный завод в своих соцсетях показал, как могли бы выглядеть кемперы на базе УАЗ-2206/3303.

В компании отметили, что может быть несколько вариантов: с низкой подъемной, средней подъемной и высокой стационарной стеклопластиковыми крышами. Также в качестве опций марка готова предложить дополнительное спальное место, окна и москитные сетки в крыше.

"Пока это только разработки, но мы готовы запустить их в серию. А дальше все зависит от вас. Какой вариант хотите увидеть первым? И сколько, на ваш взгляд, должна стоить подобная доработка?", - задается вопросами УАЗ.

И, кстати, большая часть проголосовавших (53%) считает, что максимум 100 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба УАЗа.

Добавим, что компания вспомнила о кемперах не просто так. Многих поклонников марки воодушевили образцы, демонстрировавшиеся на выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2019 в голландском Утрехте.

В конце прошлого года УАЗ продлил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модели с индексами 3303, 3741 и 3909 (за этими цифрами скрываются "Головастики" и "Буханки"). Документ будет действовать по 29 декабря 2021 года.

"Буханка" комплектуется четырехцилиндровым двигателем рабочим объемом 2.7 литра мощностью 112 л. с. (198 Нм). Коробка передач - пятиступенчатая механика. Подключаемый полный привод с демультипликатором и блокировкой заднего дифференциала.

Фото: Пресс-служба УАЗа.