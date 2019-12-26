Лукашенко согласовал новых заместителей в министерства и ведомства

Очередные кадровые перестановки произведены президентом Беларуси 26 декабря, информирует его пресс-служба. Александр Лукашенко, уточняет источник в его администрации, согласовал назначения новых заместителей министров промышленности, юстиции, природных ресурсов и охраны окружающей среды.

На должность заместителя министра юстиции президентом предложена Наталья Филиппова, которая в настоящее время занимает пост начальника главного управления в ведомстве. А бывший депутат нижней палаты Болеслав Пирштук согласован на вакантную должность первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. Заместитель министра промышленности Сергей Гунько пойдет на повышение и займет должность первого заместителя.

Кроме того, Александр Лукашенко согласовал назначение Оксаны Цылько председателем Комитета государственного контроля Брестской области.

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