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Маколея Калкина выкинули из "Один дома" и заменили на Сильвестра Сталлоне

Текст:   Богдан Бобров
26.12.2019,  
14:40
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

На YouTube-канале Ctrl Shift Face опубликовано новое видео - на этот раз на новогоднюю тематику.

В знаменитой семейной комедии "Один Дома" Маколея Калкина с помощью современных технологий "заменили" на Сильвестра Сталлоне, изменив при этом даже голос.

Выглядит подобная "рокировка" одновременно забавно и страшновато.

Основной контент канала - демонстрация возможностей нейросетей, с помощью которых на известные ленты можно взглянуть немного по-другому.

Ранее, например, было показано, как бы смотрелся Аль Пачино в главной роли фильма "Таксист".

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