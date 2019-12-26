Маколея Калкина выкинули из "Один дома" и заменили на Сильвестра Сталлоне

На YouTube-канале Ctrl Shift Face опубликовано новое видео - на этот раз на новогоднюю тематику.

В знаменитой семейной комедии "Один Дома" Маколея Калкина с помощью современных технологий "заменили" на Сильвестра Сталлоне, изменив при этом даже голос.

Выглядит подобная "рокировка" одновременно забавно и страшновато.

Основной контент канала - демонстрация возможностей нейросетей, с помощью которых на известные ленты можно взглянуть немного по-другому.

Ранее, например, было показано, как бы смотрелся Аль Пачино в главной роли фильма "Таксист".