Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Волчек

Галина Волчек обладала не только прекрасными профессиональными качествами, но и редким богатством души, эстетическими и нравственными ориентирами, написала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в телеграмме с соболезнованиями, адресованной коллективу театра "Современник".

"На протяжении многих лет я знала этого удивительного человека лично, не переставала восхищаться ее ярким мастерством и режиссерским талантом", - говорится в документе. Галина Волчек, по мнению Валентины Матвиенко, "обладала высокой внутренней культурой, щедро делилась с актерами, учениками и зрителями не только своими прекрасными профессиональными качествами, но и богатством души, эстетическими и нравственными ориентирами".

"Мы никогда ее не забудем, ведь время наглядно показывает, что настоящее признание приходит как награда за преданное служение искусству, любовь к своему делу и людям", - отметила глава Совфеда.

"Я с огромной теплотой буду вспоминать наши встречи, беседы и дружеское общение. Для меня она навсегда останется живой, искренней, мудрой", - заключила она.

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни в четверг на 87-м году жизни. Несколько дней назад она была госпитализирована в Боткинскую больницу Москвы с воспалением легких.

Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве в семье режиссера и кинооператора Бориса Волчека. В 1955-м окончила школу-студию МХАТ. В 1972 году стала главным режиссером "Современника", с 1989-го - художественным руководителем.

Как актриса снялась в трех десятках картин, включая такие, как "Берегись автомобиля", "Про Красную Шапочку", "Осенний марафон". Как режиссер поставила более четырех десятков спектаклей, которые уже стали классикой.

За свои заслуги, неоценимый вклад в культуру Волчек награждена орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, премией президента РФ, режиссер является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Волчек - лауреат профессиональных премий "Золотая маска", "Звезда театрала", премии имени Товстоногова.